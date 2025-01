ESG-etterlevelse er oppnåelig for alle

ESG-etterlevelse er raskt i ferd med å bli en forutsetning for å drive virksomhet, men små og mellomstore bedrifter sliter ofte med en “ESG-byrde”. De presenteres for dyre, komplekse løsninger designet for store selskaper, noe som gjør dem nølende til å starte. Likevel trenger ikke ESG å være skremmende, da det finnes løsninger som er tilpasset disse selskapene. Alle selskaper skal bidra til globale mål, ikke bare de store. Kort sagt er det tre viktige steg små og mellomstore bedrifter må huske på:

Ikke betal for løsninger du ikke trenger

Et digitalt teknologifirma med 200 ansatte i lavrisikogeografier ble tilbudt 800.000 kroner for en risikovurdering. Et annet firma med 80 ansatte mottok et tilbud på over 500.000 kroner for kartlegging av styringsstruktur.

Myndighetene forventer proporsjonal, risikobasert handling. Hvis en kompleks strategi bare blir implementert 10 prosent, er det bortkastet. Avvis derfor overdimensjonerte forslag og spør: “Blir vi solgt en Rolls-Royce når en Toyota ville gjort jobben?” Start med gratis verktøy som SASB-standarder, FNs menneskerettighetsindeks og korrupsjonsindeksen for å identifisere startrisikoene dine. De er ofte nok til å få deg i riktig retning, på riktig nivå.

Sett realistiske forventninger (og budsjetter)

Høye priser fører ofte til at små og mellomstore bedrifter setter ESG på sidelinjen, i håp om en rask, billig løsning senere. En finansdirektør i et mindre ASA ønsket en omfattende CSRD-sjekkliste destillert til 1–2 sider til 25.000 kroner.

Selv om du ikke trenger en Rolls-Royce, er det urealistisk å forvente full ESG-etterlevelse til en pris av en elektrisk sykkel. Planlegg og budsjetter på en gjennomtenkt og realistisk måte. Du trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Etablerte rammeverk – Miljøfyrtårn, ISO 14001, ISO 20400, ISO 37001 – er i tråd med CSRD. De er som Ikea-manualer: klare instruksjoner, noe montering kreves, og du kan integrere dem over tid. ESG-rapportering er forskjellig fra implementering – tenk på årsregnskap kontra helårsovervåkning. De er distinkte aktiviteter som krever riktige ressurser.

Gi ESG-ansvarlig de riktige verktøyene – eller ikke ansett noen i rollen

Noen tror at én bærekraft- eller compliance-ansvarlig kan håndtere alt alene. ESG dekker et stort spekter – miljø, sosialt, styring – og én person kan ikke håndtere alt uten støtte. Hvis du ansetter noen, utstyr dem med riktige verktøy og budsjett. Har du ikke verktøy eller budsjett? Så ikke bry deg om å ansette dem; det er som å ansette en økonomisjef og deretter nekte å kjøpe regnskapsprogramvare. I mange tilfeller trenger ikke SMBer engang en ESG-ansvarlig på heltid. Gitt utfordringene med å finne riktig person kan det være mer praktisk å lære opp et teammedlem og gi dem verktøy og prosesser.

Konklusjon

Start nå, en bit om gangen. ESG-etterlevelse er som å spise en elefant: ta den en bit om gangen. Ved å starte i det små, være praktisk og bygge gradvis, holder du deg i forkant av regelverket, vinner anbud, tiltrekker deg kunder og appellerer til topptalenter. En slank, godt planlagt ESG-tilnærming er en investering i bedriftens robuste, konkurransedyktige fremtid.