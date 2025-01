Goldman Sachs: Kan komme ny Ørsted-smell

Det danske havvindselskapet Ørsted overrasket markedet mandag kveld da det varslet en nedskrivning på 12 milliarder danske kroner, tilsvarende 29 kroner pr. aksje, skriver Goldman Sachs-analytiker Alberto Gandolfi.

Aksjekursen falt 10,7 prosent på tirsdag og fortsetter ned 3,5 prosent til 269,00 kroner onsdag ettermiddag.

Nedskrivningene var knyttet til flere faktorer, inkludert høyere renter i USA, problemer med amerikanske havbunnsprosjekter og forsinkelser i byggingen av Sunrise-prosjektet, som nå forventes å være ferdig i andre halvdel av 2027.

«Til tross for at ebitda for 2024 er i tråd med forventningene, mener vi at disse nedskrivningene vil ha en negativ innvirkning på aksjekursen,» skrev Goldman Sachs i kjølvannet.

«Vi flagger også risikoen for ikke å motta ITC-bonus, samt muligheten for ny importtoll på offshore-aktiviteter, som kan føre til ytterligere nedskrivninger,» advarer analytikerne.

Meglerhuset opprettholdt holdanbefalingen, med et kursmål på 445 danske kroner.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.