Norwegian er også opp over 5 prosent. Nordea har tirsdag jekket opp sitt kursmål på aksjen, og beholder sin kjøpsanbefaling.

Gaute Eie-favoritt Nordic Semiconductor har falt kraftig etter halvledertrøbbel og etterspørselssvikt, men er på vinnersporet tirsdag og stiger 1,5 prosent.

– Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor mye inntektene kan komme tilbake, sa investeringsdirektøren i Eika på Børsmorgen.

Kina-løft i Hydro

Dof Group faller over 3 prosent til 56,17 kroner på dagens klart høyeste volum. Kommunikasjonssjef Allon Groth bekrefter overfor Finansavisen tirsdag at Eksportfinans har solgt unna 5,16 millioner aksjer – rundt en tredjedel av beholdningen – for kurs 55 kroner.

Det statlige låneforetaket ble sittende som største eier i rederiet etter å ha konvertert gjeld til egenkapital som en del av refinansieringen.

På vinnerlisten merker vi oss også Norsk Hydro, som stiger over 6 prosent. Metallpriser får tirsdag støtte av at kinesiske myndigheter vurderer en tiltakspakke på 2.000 milliarder yuan, tilsvarende nesten 280 milliarder dollar, for å stabilisere aksjemarkedene. Alcoa stiger drøye 2 prosent i førhandelen i USA.

Ellers stiger Elmera over 4 prosent til 31 kroner etter at Pareto Securities har løftet kursmålet til 35 kroner og beholdt kjøpsanbefalingen.

Krig inn i ny fase?

Mars-kontrakten for Brent-oljen er tidlig tirsdag ettermiddag ned 1,3 prosent (1,09 dollar) til 78,98 dollar pr. fat, noe som er ned fra 79,58 dollar da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen faller 1,4 prosent til 73,71 dollar pr. fat.

Brent-oljen klatret over 80 dollar etter at en ukrainsk drone angrep en betydelig gassterminal utenfor St. Petersburg. Den aktuelle terminalen tilhører Novatek på Ust-Luga, og angrepet førte til produksjonsstans. Dette har ifølge Reuters økte bekymringene for tilbudssiden.

«Selv om skaden på lastekaier ved Ust-Luga-terminalen bare påvirket eksporten kortvarig, øker det muligheten for at Russland/Ukraina-krigen går inn i en ny fase der partene retter seg inn mot viktig energiinfrastruktur», skriver analytikere i ANZ Research ifølge nyhetsbyrået i et notat.

Equinor er omtrent uendret på 293,60 kroner, mens Aker BP faller 0,2 prosent til 270,60 kroner og Vår Energi stiger 0,7 prosent til 29,07 kroner.