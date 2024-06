Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

NTNU-professor Jan Emblemsvåg og klimaforfatter Jørgen Grønneberg spår enorme kutt i fossil energi om få år for å nå klimamål, og at global finanskrise vil ramme Norge knallhardt.

De varsler at verdien av bedrifter som direkte eller indirekte er avhengig av fossil energi, vil bli betydelig redusert. Videre tror de at den norske stat kan bli eksponert for en finansiell risiko av tidligere ukjent omfang, kanskje allerede rundt juletider 2030.

Homely, en utfordrer innen boligalarm, har tredoblet verdien på fire år. I 2019 ble selskapet verdsatt til 100 millioner kroner. Ved en emisjon ved nyttår var prisingen 305 millioner.

Samtidig har antallet kunder vokst til over 10.000. Målet er å passere 30.000 i løpet av to år.

Leif Petter Madsen, partner i Wikborg Rein, er en av landets beste konkursadvokater . Nå er han oppnevnt av Telemark tingrett til å granske fire selskaper som var eid av den fallerte eiendomsinvestoren Emil Eriksrød.

De fire selskapene ble tvangsoppløst like før helgen på grunn av manglende innlevering av regnskapstall for 2022.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forslaget fra SV om å utrede boplikt i Oslo. Det er så tullete at den nåværende byutviklingsbyråden, James Stove Lorentzen fra Høyre, ikke engang vil utrede saken.

Lorentzen vil heller ha flere boliger over hele byen. Det er mye bedre enn å innføre boplikt. Mer SV-politikk hjelper ikke. Takk til Lorentzen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Kina: Inntjening i industrien april, kl. 03.30

Finland: Bedrifts- og forbrukertillit mai, kl. 07.00

Tyskland: Ifo-indeks mai, kl. 10.00

Island: PPI april, kl. 11.00

Ordinær generalforsamling:

Arribatec Group, Höegh Autoliners, TrønderEnergi