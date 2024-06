På siste handelsdag steg Nvidia opp 2,2 prosent og handles nå til 1.060 dollar, etter at selskapet onsdag leverte sin rapport for første kvartal som knuste alle forventninger.

Nvidia-konkurrent Advanced Micro Devices steg 3,5 prosent. Intel endte dagen opp 1,7 prosent, NXP Semiconductors steg 1,7 prosent, mens Meta og Netflix steg rundt 2 prosent hver.

Oslo Børs

Oslo Børs falt fredag. Ved stengetid sto hovedindeksen i 1.423 poeng, etter en nedgang på 0,1 prosent.

Seacrest Petroleo gikk på en solid smell etter at Pareto Securities på fredag annonserte at de ser et stadig mer binært utfall i aksjen, og at de derfor dropper dekningen av aksjen. Aksjen falt 7 prosent.

En perfekt storm i den globale handelen skaper stort press i kapasiteten i kontainermarkedet, melder CNBC. Det gir en overraskende oppgang i tankfraktratene.

MPCC er et av selskapene som får glede av de høyere ratene. Til tross for at DNB Markets på torsdag nedgraderte selskapet til selg, med en målpris på 15,70 kroner pr. aksje, hadde aksjen en solid oppgang på 4,2 prosent til 19,80 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Kina: Inntjening i industrien april, kl. 03.30

Finland: Bedrifts- og forbrukertillit mai, kl. 07.00

Tyskland: Ifo-indeks mai, kl. 10.00

Island: PPI april, kl. 11.00

Ordinær generalforsamling:

Arribatec Group, Höegh Autoliners, TrønderEnergi