Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det er krise i peisgiganten Jøtul. Salget stuper, med en nedgang på 40 prosent i første kvartal, og selskapet er nå i brudd med lånebetingelsene.

Daglig leder Nils Agnar Brunborg sier markedet har snudd totalt. Nå får Jøtul førstehjelp fra eierne, som spytter inn 42,5 millioner kroner for at selskapet skal holde hodet over vann.

De landbaserte lakseoppdretterne gjør comeback på Oslo Børs. Aksjekursene i Salmon Evolution, Andfjord Salmon, Proximar Seafood og Nordic Aqua Partners er på vei opp, og sistnevnte har steget over 100 prosent så langt i år.

Oppgangen kommer samtidig som de tradisjonelle oppdretterne sliter med perlesnormaneter og bakteriesykdom. Christian Nordby, analytiker i Arctic Securities, peker samtidig på at investorene får større tro på de landbaserte aktørene når de ser at de leverer etter plan.

Den gjeldstyngede investoren Pål Gundersen kvitter seg med eiendommer, og nå har han solgt eiendommen Bjerkebanen Apartments for en halv milliard kroner.

I april solgte han en portefølje på ti eiendommer til 700 millioner kroner i Stavanger. Dermed har Gundersen solgt for 1,2 milliarder på kort tid.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den norske kronen. Den frittalende investoren Kjetil Holta forteller i DN at «den norske kronen er fordømt og i en permanent utforbakke».

Vi tror at mye ligger i rentedifferansene. Holder Norges Bank styringsrenten på dagens nivå eller høyere, vil fallende renter rundt oss gi investorene en god grunn til å sitte med norske rentepapirer. Etterspørselen etter kroner øker, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

MPC Container Ships: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Cadeler: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Golar LNG: Webcast/tlf kl. 14.00