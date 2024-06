Dette var Trygve Hegnars leder tirsdag 28. mai 2024.

Den vellykkede og frittalende investoren Kjetil Holta, som også har flyttet ut av Norge, forteller i DN at «den norske kronen er fordømt og i en permanent utforbakke».

Holta driver ikke med modeller og teorier. Han er svært konkret, og sier han ikke vil røre aksjer som bare har kroneinntekter, slik som XXL, Sats og Europris.

Han tror på sin egen valutaspådom.

Samme dag fortalte sjeføkonomen i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, at utsiktene for norsk økonomi er så gode at han ser dollaren i 10 kroner (i skrivende øyeblikk er kursen 10,55).

Tilfeldigvis sammenfaller dette også med Andreassens siste bok, «Finansielle eventyr», utgitt av oss her i Hegnar Media. Hvor det går om å skaffe seg mer gods og gull.

Alle vet jo at det kommer nye valutaprognoser hver eneste dag, som vi også bruker mye spalteplass på. Det er viktig om Holta har rett, eller om det er Andreassens positive tro som vil slå igjennom de neste månedene.

Vi tror, dog med en stor dose forsiktighet, at mye ligger i rentedifferansene. Holder Norges Bank styringsrenten på dagens nivå eller høyere, vil fallende renter rundt oss (EU, Sverige, Storbritannia) gi investorene en god grunn til å sitte med norske rentepapirer. Etterspørselen etter kroner øker.

Andre er mer opptatt av oljeprisen. En skyhøy oljepris (alt over 80 dollar per fat nordsjøolje) gir en sterkere krone, hevdes det. Logikk i det også.

Og så blir vi alle overrasket over at amerikansk økonomi går så mye bedre enn ventet, noe som gjør et amerikansk rentekutt mindre sannsynlig, og dollarkursen stiger.

Gid det er så enkelt.

Noen litt spesielle mener at markedene snart vil ta inn over seg at det ikke er lenge før Erna Solberg og høyrepartiene vil overta igjen, og da vil tilliten til norsk økonomi øke og kronekursen med det.

Mens Holta ser med bekymring på det norske klimaet for næringslivet, skatteendringer og skatteflukt.

Det betyr en svakere krone, og Holta vil ikke bruke fem øre på selskaper som må kjøpe inn med norske kroner. Da blir resultatene bare verre og verre.

XXL.