Kvartalstall løfter tungvekter på Oslo Børs

Onsdag peker pilen marginalt ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.432,20 poeng, ned 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 84,95 dollar, opp 0,9 prosent. Oljeprisen stiger dermed for fjerde dag på rad i forkant av det kommende møtet i Opec+ søndag.

Mange analytikere venter at oljekartellet vil vedta en forlengelse av produksjonskuttet på 2,2 millioner fat daglig i andre halvår. Equinor stiger 0,4 prosent til 302,75 kroner, mens Aker BP klatrer 0,9 prosent til 268,50 kroner.

Adevinta økte omsetningen med 11 prosent til 480 millioner euro i første kvartal, opp fra 435 millioner i samme periode i fjor. EBITDA-resultatet endte på 165 millioner euro, sammenlignet med 145 millioner i første kvartal 2023. A-aksjen stiger 5,0 prosent til 372,80 kroner på høyt volum.

Øverst på taperlisten finner vi Circio som faller 51,1 prosent til 3,50 kroner etter en melding om at selskapet planlegger å hente 52 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon til en kurs på 2,50 kroner.

En av Oslo Børs' mest shortede aksjer, Nel , har meldt om to store avtaler den seneste måneden, noe som har ført til en kraftig kursoppgang. Det mener Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård er en overreaksjon, og anbefaler salg av aksjen.

– Det er ikke overraskende at aksjen gjør det bra når det skjer et skifte i sentimentet. Jeg mener imidlertid at aksjen har steget veldig mye mer enn fortjent, sier analytikeren til Finansavisen.

Sjefen i Golden Ocean, Lars-Christian Svensen, trekker seg nå fra stillingen, og styret har nå utnevnt selskapets finansdirektør Peder Simonsen som midlertidig adm. direktør. Golden Ocean-aksjen stiger 0,3 prosent til 153,90 kroner.

BerGenBio fikk et negativt driftsresultat på 40 millioner kroner i første kvartal, mot et negativt driftsresultat på 72 millioner kroner i samme periode for et år siden. Aksjen faller 0,3 prosent til 0,14 kroner.

Dolphin Drilling fikk et EBITDA-resultat på minus 17 millioner dollar i første kvartal 2024 av en omsetning på 10,1 millioner dollar. Aksjen faller 4,5 prosent til 4,26 kroner.