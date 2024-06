Onsdagens børstaper ble halvert etter emisjonsmelding

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,7 prosent før den sluttet på 1.423,64 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,07 dollar, ned 0,2 prosent.

Store selskaper som Hydro, Mowi og DNB falt henholdsvis 2,0 prosent, 2,1 prosent og 1,5 prosent.

Søndag er det et nytt møte i Opec+. Mange analytikere venter at oljekartellet vil vedta en forlengelse av produksjonskuttet på 2,2 millioner fat daglig i andre halvår. Equinor falt 0,4 prosent til 300,50 kroner, mens Aker BP gikk ned 0,8 prosent til 264,20 kroner.

Adevinta økte omsetningen med 11 prosent til 480 millioner euro i første kvartal, opp fra 435 millioner i samme periode i fjor. EBITDA-resultatet endte på 165 millioner euro, sammenlignet med 145 millioner i første kvartal 2023. A-aksjen klatret 3,7 prosent til 368,20 kroner på høyt volum.

Verst gikk det med Circio som falt 51,1 prosent til 3,50 kroner etter en melding om at selskapet planlegger å hente 52 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon til en kurs på 2,50 kroner.

En av Oslo Børs' mest shortede aksjer, Nel , har meldt om to store avtaler den seneste måneden, noe som har ført til en kraftig kursoppgang. Det mener Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård er en overreaksjon, og anbefaler salg av aksjen.

– Jeg mener at aksjen har steget veldig mye mer enn fortjent, sier analytikeren til Finansavisen. Aksjen falt 7,3 prosent til 7,88 kroner.

Sjefen i Golden Ocean, Lars-Christian Svensen, trekker seg fra stillingen, og styret har nå utnevnt selskapets finansdirektør, Peder Simonsen, som midlertidig sjef. Golden Ocean-aksjen klatret 0,4 prosent til 154,00 kroner.

BerGenBio fikk et negativt driftsresultat på 40 millioner kroner i første kvartal, mot et negativt driftsresultat på 72 millioner kroner i samme periode for et år siden. Aksjen falt 1,1 prosent til 0,14 kroner.

Dolphin Drilling fikk et EBITDA-resultat på minus 17 millioner dollar i første kvartal 2024 av en omsetning på 10,1 millioner dollar. Aksjen falt 4,2 prosent til 4,28 kroner.