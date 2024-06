Rentebyks senker børsene

Både de europeiske og amerikanske børsindeksene var betydelig ned onsdag ettermiddag. Euro Stoxx 600 sank med rundt 1 prosent, og Dow Jones-indeksen tapte nesten like mye. Hovedårsaken var et byks i de lange rentene, delvis grunnet høyere inflasjon i Tyskland.

Myndighetenes foreløpige måling viser at den årlige konsumprisveksten i eurosonens største økonomi steg til 2,8 prosent i denne måneden. Tallet var opp fra 2,4 prosent i april og 0,1 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet. Kjerneinflasjonen på 3,0 prosent var imidlertid uendret fra forrige måned.

Også økt geopolitisk risiko tynget på investorenes humør. I Russland hintet Putin om angrep på europeiske storbyer, etter at både Nato-leder Jens Stoltenberg og Frankrikes president Emmanuel Macron åpnet for ukrainske angrep på mål i Russland. Samtidig fortsetter angrepene på skip i Rødehavet, mens Israel bomber Rafah sønder og sammen.

Selv «mannen i gata» forstår nå at vi risikerer å gå inn i en langt mer omfattende konflikt. I en spørreundersøkelse gjennomført av Tellwut svarte hele 49 prosent at en tredje verdenskrig er uunngåelig, og av disse regnet 46 prosent med at atomvåpen vil bli brukt.

Blant enkeltaksjene var amerikanske Marathon Oil ved firetiden opp med 9 prosent. Den langt større produsenten ConocoPhillips har avtalt å kjøpe selskapet for 22,5 milliarder dollar i aksjer. Budprisen er 15 prosent høyere enn Marathons børsverdi dagen før. ConocoPhillips snakket om store synergier, tilgang på lukrative skiferoljefelt og «felles verdier», men konsernets aksjekurs falt likevel med mer enn 3 prosent.

I motsatt ende av skalaen fant vi American Airlines, som fikk et kursfall på 15 prosent. Flyselskapet nedjusterte sitt anslag for inntjeningen i andre kvartal fra 1,15-1,45 dollar til 1,00-1,15 dollar. Samtidig skal inntektene per setekilometer synke med 5-6 prosent, mot tidligere antatt 1-3 prosent. For rivalen United Airlines ble nedturen på et halvt prosent, selv om ledelsen opprettholdt sin «guiding».