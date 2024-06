Wall Street i rødt - ny rekord for klesgigant

Industritunge Dow Jones falt for fjerde gang de siste fem handelsdagene med en nedgang på 1,06 prosent til 38.441,54. Brede S&P 500 endte ned 0,74 prosent til 5.266,97.

Kun et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen falt Nasdaq-indeksen under 17.000. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,58 prosent til 16.920,58, til tross for at AI-aksjen Nvidia fortsatte oppturen med 0,81 prosent og endte på 1.148,25 dollar etter dagens slutt.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,618 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,12 prosent til 13,84.

Oljeprisen svekket seg med 1,0 prosent til en pris på 79,03 amerikanske dollar.

Klesgigant slo forventningene

Abercrombie & Fitch-aksjen skøt i været etter kleskjeden rapporterte en salgsvekst på 22 prosent i første kvartal 2024, langt over forventningene fra Wall Street. Aksjen steg med hele 24,31 prosent etter nyheten og endte på 189,44 dollar, noe som markerer selskapets sterkeste første kvartal i historien.

Flyselskaper stupte på børs

American Airlines-aksjen falt med 13,54 prosent til 11,62 dollar etter at en endret salgsstrategi førte til lavere forventninger til inntekter og fortjeneste. Southwest Airlines fulgte med og endte ned 3,81 prosent til 25,51 dollar. United Airlines økte med 2,35 prosent og endte på 51,83 dollar etter Jefferies la inn en kjøpsanbefalingen på aksjen.

Oppkjøp

ConocoPhillips falt med 3,12 prosent til 115,25 onsdag etter nyhetene om at selskapet kjøpte Marathon Oil, med oppgjør i aksjer. Ifølge CNBC verdsettes Marathon Oil til 17,1 milliarder dollar, og avtalen forventes avsluttet i fjerde kvartal 2024. Marathon Oil-aksjen steg med 8,43 prosent.