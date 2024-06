Teknologiselskap stuper etter nye tall

(Oppdatert kl.19:30)

Handelen på New York-børsen fortsetter i rødt torsdag kveld.

I 19-tiden norsk tid er Nasdaq-indeksen ned rundt 0,4 prosent og står i 16.858,35 poeng mens Dow Jones faller 0,7 prosent til 38.176,50 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.257,25 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 14,30.

Salesforce

Salesforce stuper 18,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon onsdag kveld. Selv om inntektene i første kvartal økte med 11 prosent til 9,13 milliarder dollar sammenlignet med fjoråret, var det første gang siden 2006 at Salesforce ikke innfridde analytikernes forventninger, ifølge CNBC.

Ledelsen i Salesforce hevet sin inntektsguiding for regnskapsåret 2025 til intervallet 37,7-38 milliarder dollar, som er under analytikernes forventninger på 38,08 milliarder dollar.

Makro

BNP-veksten i USA var 1,3 prosent på årsbasis i første kvartal, viser reviderte tall fra amerikanske statistikkmyndigheter torsdag. Dette er på linje med konsensus ifølge Trading Economics.

De første estimatene viste 1,6 prosent vekst da disse ble sluppet 25. april – godt under forventningene den gang på 2,5 prosent.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 219.000 personer i uken frem til og med 25. mai, mot ventet 218.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.791.000 pr. 18. mai. På forhånd var det her ventet en måling på 1.800.000.

Laveste siden pandemien

Tall torsdag viser at boligsalget i USA er på sitt laveste siden coronakrakket i mars 2020, ifølge National Association of Realtors, skriver CNBC.

Signerte salgskontrakter på eksisterende boliger falt 7,7 prosent i april, sammenlignet med mars. Siden tellingen er basert på signerte kontrakter, viser den hvordan kjøpere reagerer på boliglånsrenter i sanntid.

«Konsekvensen av eskalerende renter gjennom april dempet boligkjøp, selv med flere hus i markedet», sa Lawrence Yun, sjeføkonom for NAR.

Venter på fredagens inflasjonstall

«Markedet frykter fredagens PCE-deflator-tall fra USA», skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i torsdagens rapport fra Handelsbanken.

Ifølge Handelsbanken har flere analytikere brukt uken til å oppjustere sine forventinger til månedsveksten i kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditures). Tidligere denne uken lå median konsensusestimatet på 0,2 prosent, måned over måned, mens de siste dagene har estimatet blitt oppjustert til 0,3 prosent.

Raphael Bostic, sjef for Atlanta Fed, uttalte nylig at sentralbanken kan være i en posisjon der de kan kutte renten i fjerde kvartal, og han ser for seg at inflasjonen vil avta gradvis fremover. Torsdag vil New York Fed-sjef, John Williams, holde en tale.