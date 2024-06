Børsoppgang i Asia før viktige USA-tall

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger på det som er en hektisk på makrofronten.

Japans industriproduksjon falt overraskende 0,1 prosent fra mars til april, etter at konsensus pekte mot 0,9 prosent oppgang ifølge Trading Economics.

Videre steg kjerneinflasjonen i Tokyo 1,9 prosent på årsbasis i mai, på linje med forventningene.

I Sør-Korea steg industriproduksjonen 2,2 prosent sesongjustert fra mars til april, mens Reuters-konsensus pekte på 1,1 prosent oppgang.

Vi tar også med innkjøpssjefsindeksen (PMI) for kinesisk industri falt overraskende til 49,5 i mai, fra 50,4 i april. Alt over 50-streken indikerer økende aktivitet i økonomien, under 50 det motsatte.

Oppgang overalt

I fastlands-Kina stiger large cap-indeksen likevel 0,2 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,3 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,9 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,9 prosent til 38.384,56, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,4 prosent til 2.765,51.

Ellers i regionen avanserer Kospi-indeksen i Sør-Korea 0,4 prosent, og det samme gjør Sydney-børsen.

Viktige USA-tall

Investorer verden over ser fremover mot fredagens makrotall fra USA, der den såkalte kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, vil bli sluppet.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot 2,7 prosent prisvekst på årsbasis i april, noe som i så fall vil være ned fra 2,8 prosent i mars. Veksten på månedsbasis er ventet uendret på 0,3 prosent.

Tidligere denne uken var median-konsensusestimatet 0,2 prosent på månedsbasis, mens det i løpet av de siste dagene altså har blitt oppjustert til 0,3 prosent.

«Det kan være deler av årsaken til oppgangen i renteforventningene i USA de siste dagene», skrev seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets i torsdagens morgenrapport.