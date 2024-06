Fredagens inflasjonstall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.773,96 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.179,96 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.246,43 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,51 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,8 prosent til 13,63.

Dell

Dell-aksjen stuper 17 prosent etter at selskapet advarte om ytterligere marginpress fremover. I andre kvartal forventer Dell å omsette for 23,5-24,5 milliarder dollar, mens analytikerne forventer en omsetning i størrelsesorden 23,3 milliarder dollar.

Makro

Fredagens PCE-tall har av mange blitt beskrevet som ukens makroøkonomiske høydepunkt. Tallene viser at kjerne-PCE i USA økte med 2,8 prosent på årsbasis i april, noe som var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var oppgangen på 0,2 prosent, mens det var ventet en oppgang på 0,3 prosent.

«Dette er tydelige tegn på at konsumet bremser», skriver Citi Economics i en kommentar. Citi ventet, for øvrig, at kjerne-PCE ville avta noe, til 2,7 prosent.

– Denne ukens viktigste økonomiske data kom og gikk uten å avvike mye fra forventningene, sier Chris Zaccarelli, investeringssjef for Independent Advisor Alliance, til CNBC.