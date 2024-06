Dette skjer i dag – mandag

Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:



Tom Henning Slethei, tidligere ordfører i Sola og FrP-politiker, tjente 54 millioner kroner i fjor. Han har nå bygget opp en pengebinge på mer enn 300 millioner i aksjer og eiendom.

Rundt halvparten av forvaltningskapitalen har han plassert i aksjemarkedet, der han har betydelig overvekt i olje og gass. Sletheis største enkeltinvestering er BlueNord.

Investor Morten Angelil er saksøkt for flere millioner kroner etter å ha trukket seg fra kjøpet av en sjøhytte med 60 meter strandlinje på Nøtterøy.

Angelil kjøpte eiendommen med en takst på 30 millioner kroner, men så oppdaget han flere ulovlige plattinger på eiendommen og trakk seg fra handelen. Nå må han møte eiendommens selger, advokat Thor Henning Pedersen, i retten.

Pareto-konsernet fikk et overskudd på 1,35 milliarder kroner i fjor, en økning på mer enn 30 prosent. Det er også konsernets tredje beste resultat noensinne.

Siden Svein Støle tok over konsernet for ti år siden, har Pareto tjent inn over 10 milliarder kroner i overskudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om byggebransjen som sliter. Eiendomsmegler Christoffer Askjer i Sem & Johnsen vil at staten skal stille med sikkerhet overfor bankene.

Staten kan ikke overta risikoen fra Selvaag, OBOS, Veidekke og andre som gjerne vil bygge mer. Vi må nok satse på en laber utvikling i boligmarkedet til kjøperne tør å ta frem sjekkheftet igjen, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Norge: Obos boligpriser mai

Norge: PMI industri mai, kl. 10.00

Australia: PMI industri mai endelig, kl. 01.00