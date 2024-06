«Sell in may, and stay away» ble gjort til skamme på Oslo Børs i mai måned. Likevel fulgte flere av Nordnets kunder dette ordtaket i år, og nettosolgte aksjer for 237 millioner kroner.

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 20,2 milliarder kroner i løpet av måneden.

– Selv om Oslo Børs startet året svakt, har man virkelig fått en solid innhenting de siste månedene. Pr. i dag er S&P-500 på omtrent samme nivå utviklingsmessig som Oslo Børs, om lag pluss ti prosent målt i lokal valuta, sier Mads Svendsvik Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Schibsted tronet på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 59,5 millioner kroner, etterfulgt av Aker BP og DOF Group hvor det ble nettokjøpt aksjer for henholdsvis 58,6 og 58,1 millioner kroner. MPC Container Ships toppet salgslisten med et nettosalg på 110 millioner kroner.



– Schibsted har i løpet av 2024 solgt unna sin medievirksomhet, ansatt en ny toppsjef og skal nå rendyrkes som et rubrikkannonse-selskap. Dette gjør også at investorene vil prise inn en høyere vekst fremover, og dette vil også Nordnet sine kunder være med på, sier Johannesen.