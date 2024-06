Valuta ødela børsfesten

I mai nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 836 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 67 millioner mens det ble kjøpt kombinasjonsfond for 37 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 3,97 milliarder og solgte for 2,45 millioner.

Sterk investeringsvilje

– I årets fem første måneder har Nordnets kunder kjøpt fond, og da primært aksjefond, for hele 5,5 milliarder kroner. Dette er temmelig nøyaktig like mye som i hele 2023. Dette tyder på sterk investeringsvilje og fremtidstro blant norske fondssparere, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

De globale aksjemarkedene vendte opp igjen i mai, etter nedgangen i april, og alle de tre kjente USA-indeksene, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, slo til med nye rekordnoteringer. I mai steg derimot norske kroner nesten fem prosent mot dollaren, og nøytraliserte dermed oppgangen i internasjonale aksjefond.

Valutatrøbbel

– Dette viser nok en gang at norske kroner er prosyktisk. Når det går bra på verdens børser, styrker kronekursen seg. Når aksjemarkedene faller, svekker kronen seg. Dette gjelder ikke alltid, men ofte. Som norsk investor skal du være glad for denne sammenhengen, fordi den jevner ut svingningene i internasjonale aksjefond, sier Sættem.

For første gang på flere år har valutasikrede globale aksjefond hatt høyere avkastning siste 12 måneder enn deres tvillingfond uten valutasikring.

Seks av de 10 fondene som var på kjøpstoppen i Nordnet i april var indeksfond, og flertallet av dem var globale.