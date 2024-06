AI-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 16.857,93 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 38.723,06 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.297,09 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 13,13.

GameStop

GameStop stiger hele 64,2 prosent på spekulasjoner om at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på X og YouTube, har tatt en stor posisjon i videospillforhandleren.

Gill skal ha lagt ut et bilde på sosiale medier av en beholdning på fem millioner GameStop aksjer, verdt over 115 millioner dollar basert på fredagens kurs. Kontoen viste også en posisjon på 120.000 kjøpsopsjoner i GameStop.

AI

Søndag offentliggjorde Nvidia sin neste generasjon AI-brikker kalt «Rubin» som skal etterfølge den forrige «Blackwell»-modellen, som ble annonsert i mars. Mandag er det AMDs tur til å informere markedet om sine nye AI-brikker, som som skal ta opp konkurransen med Nvidia og Intel.

«AI er vår prioritet nummer én, og vi er i begynnelsen av en utrolig spennende tid for industrien, ettersom AI transformerer praktisk talt alle virksomheter, forbedrer livskvaliteten vår og omformer alle deler av datamarkedet», uttalte AMDs styreleder og adm. direktør, Lisa Su, under Computex-teknologikonferansen i Taipei, ifølge CNBC.

Kort tid etter at handelen tok til på Wall Street stiger Nvidia 3,5 prosent mens AMD er opp 1,7 prosent.

Makro

Senere denne uken offentliggjøres nye arbeidsmarkedstall i USA. Ifølge Handelsbanken er det ventet at jobbveksten har tatt seg opp fra 175.000 i april til 190.000 i mai. Ledigheten er ventet uendret på 3,9 prosent, mens timelønnsveksten er ventet opp 0,3 prosent måned over måned.

«I så fall vil ikke dette være tall som umiddelbart gir Fed den roen de søker, og enn så lenge er markedet stadig på vippen om hvorvidt det blir rentekutt så «tidlig» som i september, skriver Handelsbanken i en oppdatering.