Prisøkning for å styrke investeringene

Økningen sendte aksjen opp.

For abonnementer i USA vil en individuell plan koste 11,99 dollar, en duo-plan vil koste 16,99 dollar, og en familie-plan vil koste 19,99 dollar. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 1, 2 og 3 dollar. Student-planen vil fortsatt koste 5.99 dollar.

Spotify sa at de øker prisene slik at selskapet kan fortsette å investere i og innovere sine produktfunksjoner, skriver CNBC.

Selskapet har investert over en milliard dollar i å etablere seg som en ledende podcasplattform. Tidligere i år ble det annonsert at Spotify hadde signert en ny avtale med Joe Rogan og podcasten hans «The Joe Rogan Experience», som potensielt kan generere inntekter på over 2,6 milliarder kroner for Rogan.

I 2023 sa administrerende direktør Daniel Ek at han ble "litt revet med" i satsigen. Ek sa videre til analytikere at han overinvesterte, etter å ha fortalt at selskapets lønnsomhet hadde blitt påvirket av store investeringer i nytt innhold i tillegg til en omfattende ansettelsesrunde.