«USA har vært lokomotivet i verdensøkonomien de siste par årene. Veksten er fortsatt sterk, men ledende indikatorer tyder på mer moderat vekst framover», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sitt markedssyn for juni.

Strategene er imidlertid ikke bekymret for at veksten skal bremse for mye.

– Det skapes fortsatt mange nye jobber og lønningene stiger i et brukbart tempo. Det tilsier fortsatt bra vekst i forbruket. Veksten vil derfor være god, men mer normal etter sterk vekst i fjor, sier sjefstrateg Erik Bruce.

Banken opprettholder overvekt i aksjer versus obligasjoner.

Mer positive til Europa og Kina

Ifølge rapporten ser Nordea tegn på økonomisk oppsving i Europa.

– Veksttakten er riktignok foreløpig ikke veldig høy, men vi har tro på at spesielt forbruket tar seg opp over sommeren. Reallønningene vokser nå i et bra tempo. ECB vil trolig starte en gradvis reduksjon av renten i juni. Det vil på sikt støtte økonomien, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen.

Han trekker frem at de siste veksttallene bekrefter at myndighetenes stimulanser virker positivt på økonomien.

– Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til om oppturen i Kina virkelig vil få fortfeste. Eiendomssektoren ligger nede med brukket rygg, og selv om myndighetene nå har satt inn tiltak for å styrke eiendomsmarkedet vil det ta tid før det bedres vesentlig, sier Bernardsen.

Inntjeningen vokser

Ifølge Nordea viser resultatsesongen for første kvartal at selskapenes inntjening fortsetter å stige.

– Resultatene har i tillegg kommet inn over forventning. USA, Japan og Fremvoksende økonomier leder an i inntjeningsoppgangen. Inntjeningsveksten var negativ i Europa, men resultatene var betydelig sterkere enn ventet. Sammen med sterkere økonomiske nøkkeltall kan det tyde på at et omslag i inntjeningen er på vei også her, sier Erik Bruce og legger til:

– Samtidig øker selskapene sine tilbakekjøpsprogrammer og vi ser økt oppkjøpsaktivitet. Det viser at ledelsen i selskapene har fått økt tillit til utviklingen fremover. For globale aksjer venter vi en inntjeningsvekst på omkring 10 prosent i 2024.