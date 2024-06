Gode nyheter fra Mærsk og Intel

Store transportselskaper som Mærsk, UPS og FedEx regnes ofte som ledende indikatorer for verdensøkonomiens utvikling. I så måte kunne det tolkes som positivt at Mærsk tirsdag spådde et driftresultat på 1-3 milliarder dollar i år. Tidligere ble det ventet et undeskudd på opptil 2 milliarder dollar, før renteutgifter og skatt. Oppjusteringen skyldtes imidlertid primært at tilgangen på skip er blitt verre, som følge av uroen i Rødehavet og flaskehalser ved viktige havner i Asia og Midtøsten. Kombinert med fortsatt sterk etterspørsel i containermarkedet er resultatet langt høyere fraktrater. Tirsdag ettermiddag var Mærsk-kursen likevel tilnærmet uendret.

I USA sank Intel-kursen med nesten 1 prosent, selv om halvlederprodusenten meldte om nye kunstig intelligens-brikker. Nyheten kom en dag etter at Nvidia hadde gjort det samme. I det seneste året er de to aksjene opp med henholdsvis 1 og 193 prosent.

Utenfor teknologisektoren la mediakonglomeratet Paramount Global frem en snuoperasjonsplan. Ledelsen skal blant annet forsøke å finne samarbeidspartnere for strømmetjenesten, kutte kostnadene med en halv milliard dollar årlig og kvitte seg med eiendeler som ikke regnes som kjernevirksomheter.

Dette er imidlertid en «backup-plan», ettersom Paramount allerede har avtalt å selge seg til en gruppe bestående av Skydance Media samt investeringsselskapene RedBird Capital og KKR. Transaksjonen avhenger av at hovedaksjonær Shari Redstone sier ja. Paramount-aksjen var tirsdag ettermiddag ned med 2 prosent, og kursen var dessuten rundt 20 prosent lavere enn budet på 15 dollar.

For øvrig steg antallet arbeidsløse tyskere med 25.000 i mai, mot ventet 10.000. Arbeidsledigheten holdt seg på relativt høye 5,9 prosent, det samme som i de foregående fem månedene.

I forrige uke viste en annen rapport at Tysklands årlige konsumprisvekst steg til 2,4 prosent. Stagflasjonen har bidratt til at forbundskansler Olaf Scholz' parti, Sosialdemokratene, nå har fattigslige 16 prosent oppslutning i meningsmålingene. I valget i 2021 var tallet 26 prosent.