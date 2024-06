Oljegigantene skapte børsras

Saken oppdateres.

Oljeprisen er i fokus på en blodrød dag for Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 1,89 prosent til 1.415,10 poeng tirsdag.

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er ned 1,7 prosent til 76,82 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er ned 1,9 prosent til 72,63 dollar fatet.

Det er ned fra en topp på over 91 dollar pr. fat i april.

Det desidert største selskapet på Oslo Børs, Equinor, ledet an med en nedgang på 3,87 prosent til 292,10 kroner, mens Kjell Inge Røkkes Aker BP falt 3,27 prosent til 257,30 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, endte ned 5,24 prosent til 35,25 kroner.

Etter fulgte BlueNord og DNO som begge endte ned med 3,6 prosent.

På søndagens møte ble OPEC+ enige om å forlenge de nåværende produksjonskuttene til 2025. Dette gjelder både de frivillige og de obligatoriske. De frivillige kuttene vil forlenges ut tredje kvartal i år. Deretter vil de gradvis fases ut gjennom de neste 12 månedene.

Investorene er også bekymret for at oljetilbudet skal ta seg opp senere i 2024, etter tegn på svakere etterspørsel fra USA.

Lysglimt

Teknologiselskapet poLight fikk en EBITDA på minus 18,8 millioner kroner i første kvartal 2023, mot minus 14 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen endte opp hele 22,91 prosent til 3,30 kroner. Til tross for dagens oppgang, er kursutviklingen så langt i år fortsatt ned over 80 prosent.

XXL kunne i morges melde at de nå er i ferd med å inngå et strategisk partnerskap med storaksjonær og tungvekter Frasers Group. Aksjen steg 2,67 prosent til 0,73 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 3,72 prosent til 881,00 kroner etter sin kapitalmarkedsdag. Forsvarsgiganten har en ambisjon om en omsetning på 120 milliarder kroner i 2033. Videre peker selskapet på at det allerede er over målet om en omsetning på 40 milliarder i 2025.

Shelf Drilling North Sea meldte sent mandag kveld at de har mottatt en melding fra Havtilsynet om at jackup-riggen «Barsk» ikke har fått samsvarsuttalelse. Riggen kan dermed ikke starte på sin tidligere meldte kontrakt i Norge før dette er på plass.

Shelf Drilling-aksjen falt 6,31 prosent til 21,98 kroner.

Også en rekke andre oljeserviceaksjer fikk det tungt, som følge av den svekkede oljeprisen.

Av de mest omsatte endte DOF Group ned 2,82 prosent til 91,25 kroner. Seismikkduoen TGS og PGS falt henholdsvis 7,26 prosent til 123,90 kroner og 6,71 prosent til 8,56 kroner. Subsea 7 gikk tilbake 3,55 prosent til 185,00 kroner.