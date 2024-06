Nvidia stiger til ny rekordnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 16.970,38 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.777,13 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.310,77 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,4 prosent til 12,84.

Kursfesten fortsetter i Nvidia

Onsdag fortsetter oppturen for Nvidia, som i skrivende stund er verdens 3. største selskap - kun slått av Microsoft og Apple. Kort tid etter at handelen tok til stiger aksjen 1,8 prosent til 1.185 dollar.

De siste dagene har pilen pekt opp for Nvidia-aksjen etter at selskapets toppsjef, Jensen Huang, annonserte planer for at Blackwell Ultra-brikken i 2025 og en neste generasjons Rubin-plattform i 2026.

I mai var Nvidia den nest mest omsatte internasjonale aksjen blant privatinvestorene som handler hos DNB Markets, kun slått av GameStop.

Makro

Det ble skapt 152.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mai, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var godt under forventningene i forkant, og forklares med en kraftig nedgang innen produksjonsindustrien. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 175.000 i privat sektor i forrige måned.

Lønnsveksten i mai var på 5,0 prosent på årsbasis, det samme som i april.