Før «månedens viktigste»: Uventet lave tall fra USA

Det ble skapt 152.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mai, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var godt under forventningene i forkant, og forklares med en kraftig nedgang innen produksjonsindustrien.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 175.000 i privat sektor i forrige måned.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for april en vekst på 192.000 jobber, godt over forventningen på 175.000.

Lønnsveksten i mai var på 5,0 prosent på årsbasis, det samme som i april. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 7,8 prosent, ned fra 9,3 prosent måneden før, ifølge ADP.



«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for mai, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Konsensus peker mot en sysselsettingsvekst på 185.000, opp fra 175.000 i april, og en arbeidsledighetsrate på 3,9 prosent, uendret fra måneden før.

April-tallet på 175.000 var forøvrig mye lavere enn ventet.