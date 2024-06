Tui topper vinnerlisten

Tui var blant Europas børsvinnere onsdag, med en kursoppgang på 6 prosent. Turismekonsernet ligger an til å tjene på at konkurrenten FTI Touristik er insolvent, og dessuten ventes Tui igjen å bli del av Mdax-indeksen. Det hjalp dessuten at meglerhuset Oddo jekket opp sitt kursmål til 9,20 euro, rundt 1,90 euro mer enn dagens nivå.

For nederlandske ASML, som lager avansert utstyr for halvlederproduksjon, ble oppturen på 7 prosent. Selskapet har solgt en ny maskin verdt 380 millioner dollar til Taiwan Semiconductor, som tidligere hevdet at prisen var for stiv. Også Samsung Electronics skal motta slikt utstyr i år, mens Intel allerede har gjort det.

I USA var Hewlett Packard Enterprises-kursen opp med 14 prosent onsdag ettermiddag. Inntektene i andre regnskapskvartal overrasket positivt, med en 3,3 prosent årlig økning. Ledelsens guiding for tredje kvartal er 7,4-7,8 milliarder dollar, mens analytikerne hadde sett for seg 7,46 milliarder dollar. Paradoksalt tjente HPE mindre penger enn ett år tidligere, men meglerhusenes forventninger var for lengst nedjustert til ganske pessimistiske nivåer.

For øvrig kom det fersk statistikk fra USAs jobbmarked. ADP, som blant annet håndterer lønnsutbetalinger, meldte om 152.000 nye ansatte i næringslivet i mai. Nivået var det laveste siden januar og hele 23.000 mindre enn konsensusestimatet. I tillegg ble april-tallet nedjustert fra 192.000 til 188.000. Nesten alle de nye jobbene i forrige måned kom fra tjenesteytende sektor.

ADPs rapport viste også at den årlige lønnsveksten holdt seg på 5 prosent, det samme som i mars og april og langt mer enn de seneste inflasjonstallene.

Uansett fokuserer markedet mer på fredagens «non-farm payrolls»-statistikk, som i høy grad kan påvirke renteutviklingen. Fremdeles priser derivatmarkedet inn en nær 100 prosent sannsynlighet for at Fed holder renten uendret på sitt møte i neste uke, men at vi får et kutt innen nyttår anses som 93 prosent trolig.