Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent. Norwegian faller etter trafikktall.

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs åpner opp torsdag. Etter drøye to timers handel står hovedindeksen i 1.419,30, en oppgang på 0,4 prosent.

Equinor er opp 0,5 prosent til 296,00 kroner, mens Aker BP stiger 0,7 prosent til 259,90 kroner. Vår Energi faller 0,6 prosent til 35,10 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger etter økt forventning om et rentekutt fra Federal Reserve i september, men til tross for en økning i amerikanske oljelagre.

Juli-kontrakten for Nordsjøoljen brent er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 78,77 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 74,56 dollar fatet.

Til sammenligning stod oljeprisen i 77,98 dollar pr. fat ved børsslutt onsdag.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat til 455,9 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,3 millioner fat.

Bevegelser

Norwegian faller 7,1 prosent til 13,57 kroner etter å ha publisert trafikktall for mai. I mai fløy Norwegian 2,1 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde noe over 333.492 passasjerer. Totalt var det like over 2,5 millioner som fløy med Norwegian Gruppen i mai.

Storeier Swire Pacific selger 12,35 millioner aksjer til en snittkurs på 64 kroner pr. aksje i havvindsinstallasjonsselskapet Cadeler. Aksjen går tilbake 1,5 prosent til 64,20 kroner.

Pareto Securities har tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 4 dollar pr. aksje i børsdebutanten til Christen Sveaas og Arne Fredly, Ventura Offshore. Aksjen stiger nye 1,7 prosent torsdag, etter en vellykket debut onsdag hvor aksjen bykset til nesten 36 prosent.

DNB Markets melder kjøp av Hexagon Composites og setter kursmålet til 40 kroner. Aksjen stiger 2 prosent til 33,55 kroner.

Radiofarmasiselskapet Thor Medical har inngått intensjonsavtale med sør-afrikanske Steenkampskraal Holdings for teknologisamarbeid og leveranse av råstoff. Aksjen stiger 19,8 prosent til 1,25 kroner.

Aker Solutions har sikret en «betydelig» kontrakt verdt mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner med Azule Energy. Aksjen er opp 2,1 prosent til 44,68 kroner.