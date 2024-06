Oslo Børs ligger an til oppgang torsdag ettermiddag, etter to dager på rad med fall. Hovedindeksen er i 15-tiden opp 0,1 prosent.

Oljeprisene stiger også. Juli-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,1 prosent til 78,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 74,15 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag lå Brent-oljen rundt 77,90 dollar.

Equinor er ned 0,3 prosent, Aker BP er ned 0,6 prosent, og Vår Energi er ned 0,9 prosent.

Norwegian har fremlagt trafikktall for mai. Selskapet fraktet 2,5 millioner passasjerer, inkludert Widerøes tall. I april var tallet 2,2 millioner. Aksjen faller hele 7,3 prosent torsdag.

Aker Solutions har meldt om en ny rammeavtale verdt mellom 0,5 og 1,5 milliarder kroner. Avtalen er inngått med Azule Energy og gjelder ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjonstjenester samt FPSO-modifiseringer i Angola. Aksjen er opp 0,6 prosent.

Havvindsinstallasjonsselskapet Cadeler har meddelt at storeier Swire Pacific har solgt aksjer i selskapet for nær 800 millioner kroner. Aksjene ble solgt til en snittkurs på 64 kroner – Cadeler-aksjen handles torsdag ettermiddag rundt 64,20 kroner, ned 1,5 prosent.

Radiofarmasiselskapet Thor Medical har inngått en innledende avtale med Steenkampskraal Holdings i Sør-Afrika for teknologisamarbeid og råstoffleveranser. Reaksjonen på Oslo Børs er et kurshopp på 6 prosent.

TGS-datterselskapet Magseis Fairfield skal ha kommet på tredjeplass i et Petrobras-anbud for en 4D-undersøkelse for et stort presalt-felt i Santos-bassenget i Brasil, melder TDN Direkt og viser til Upstream. SAExploration skal ha hatt det laveste budet, på 226,3 millioner brasilianske realer, mot Magseis' 216,7 millioner, ifølge Upstreams kilder. TGS-aksjen er torsdag opp 2,1 prosent.