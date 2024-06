Børsfesten fortsetter for Nvidia

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 17.201,03 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 38.830,15 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.357,14 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 12,6.

Nvidia

Nvidia fortsetter sin AI-drevne oppgang, og i løpet av onsdagens handel passerte markedsverdien tre billioner dollar. Nå har børsraketten passert Apple i markedsverdi, og er kun slått av Microsoft. Torsdag stiger aksjen ytterligere 1,7 prosent.

De siste dagene har pilen pekt opp for Nvidia-aksjen etter at selskapets toppsjef, Jensen Huang, annonserte planer for at Blackwell Ultra-brikken i 2025 og en neste generasjons Rubin-plattform i 2026.

I mai var Nvidia den nest mest omsatte internasjonale aksjen blant privatinvestorene som handler hos DNB Markets, kun slått av GameStop.

Makro

229.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 1. juni, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag. Det utgjør en økning på 8.000 fra uken før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 220.000.

Samtidig har det blitt kjent at USAs handelsunderskudd økte til 74,6 milliarder dollar i april, noe som er det høyeste underskuddet på 1,5 år, ifølge MarketWatch.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å kutte styringsrenten – refirenten – fra 4,50 til 4,25 prosent. Rentekuttet er ESBs første på nesten fem år.

ESB skriver i torsdagens pressemelding at inflasjonspresset fortsatt er sterkt grunnet høy lønnsvekst, og at inflasjonen vil holde seg over målet på 2,0 prosent godt inn i 2025. Sentralbanken reagerer med å høyne sine inflasjonsprognoser for 2024 og 2025.