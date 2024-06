Flatt på Wall Street før viktige tall: Gamestop skjøt opp 50 prosent

Tre av de fire andre aksjene i «Magnificent Seven» steg torsdag. Alphabet endte opp 0,6 prosent, Amazon la på seg 2 prosent og Tesla gikk opp 2 prosent. Meta gikk tilbake 0,5 prosent.

Andre aksjer

GameStop fortsatte sine voldsomme svingninger og endte dagen opp 47,5 prosent. Aksjen har steget 80 prosent denne uka. Bakgrunnen for torsdagens oppgang er at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på sosiale medier, har annonsert en livestrømning på Youtube fredag. Investorer spekulerer i om han skal snakke om sin posisjon i selskapet og hvordan han ser utviklingen i selskapet fremover.

Også Robinhood steg pent, med en oppgang på 6,5 prosent. Selskapet annonserte torsdag et oppkjøp av kryptobørsen Bitstamp for 200 millioner dollar.

Bilutleiegiganten Hertz strever med å leie ut sine mange elektriske biler, og har besluttet å selge unna disse. Dette skjer i et marked som har mistet appetitene for elbiler, med et prisfall på 20 til 30 prosent det siste året. Ifølge Bloomberg skal selskapet nå vurdere å selge minst 700 millioner dollar i sikret gjeld og konvertible obligasjoner, for å skaffe mer egenkapital. Det sendte aksjen ned 4,5 prosent.

Olje

Oljeprisene viste styrke torsdag, og steg for andre dag på rad. Prisene er fortsatt ned drøye to prosent siden OPEC varslet reverseringer av produksjonskutt søndag.

Et fat amerikansk WTI-olje med levering juli la på seg 2,05 prosent, mens et fat Brent-olje med levering august steg 1,90 prosent

Tradere venter nå at den Amerikanske sentralbanken vil kutte rentene i september, noe som vil øke den økonomiske veksten og dermed oljeetterspørselen. Torsdag kuttet den Europeiske Sentralbanken rentene for første gang siden 2019.

De fleste oljeaksjene steg torsdag. ExxonMobil gikk opp 0,8 prosent, Chevron steg 0,6 prosent og Occidental Petroleum steg 0,4 prosent. ConocoPhilips falt 0,0,3 prosent.