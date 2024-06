Merkelig NFP-rapport senker børsene

USAs «nonfarm payrolls» (NFP) er blitt kalt «månedens viktigste nøkkeltall», og denne gangen overrasket statistikken på oppsiden. I mai økte sysselsettingen utenfor jordbruket med 272.000; hele 82.000 mer enn ventet og 97.000 mer enn i den foregående måneden. Arbeidsledigheten økte likevel til 4,0 prosent, mer enn noen gang siden januar 2022.

I en verden hvor «dårlige nyheter er gode nyheter» – i og med at de øker sjansen for at Fed snart kutter styringsrenten – reagerte markedet umiddelbart og svært negativt. Kort tid etter at jobbrapporten ble offentliggjort var de lange rentene kraftig opp på begge sider av Atlanterhavet, mens alle de store børsindeksene svekket seg. Ved halv femtiden var mesteparten av nedturen imidlertid reversert, og bare tyske DAX og den amerikanske SMB-indeksen Russell 2000 var ned med mer enn 0,5 prosent.

Blant enkeltaksjene var GameStop igjen på taperlisten, med et kursfall på svimlende 22 prosent. Den amerikanske butikkjeden har flere ganger tidligere steget enormt, uten noen annen grunn enn at influenseren Roaring Kitty nevnte den. Fredag ble det imidlertid klart at fundamentale forhold, det vil si gammeldagse mål som kontantstrøm og inntjening, fortsatt påvirker selskapets verdsettelse.

Game Stops omsetning i kvartalet som ble avsluttet 4. mai stupte 29 prosent fra samme periode i fjor – noe som var langt verre enn det de to analytikerne som dekker selskapet hadde sett for seg. Heller ikke underskuddet på 32 millioner dollar imponerte. Som om ikke det var nok, mener ledelsen at tiden er inne til å utstede aksjer for ytterligere 30 millioner dollar.

GameStop la frem de skuffende tallene tidligere enn opprinnelig planlagt, tilsynelatende fordi Roaring Kitty samme dag skulle diskutere aksjen på YouTube. Kursfallet tyder på at strategien ikke fungerte. Likevel, og selv om ledelsens snuoperasjon så langt har vært en fiasko, har aksjonærene tjent 34 prosent på et år.