Hovedindeksen på Oslo Børs snudde i løpet av fredagens handel fra minus til pluss. Da Børsen stengte hadde den steget 0,5 prosent til 1.423 poeng.

Energi

I løpet av dagen steg prisen på julikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent 0,6 prosent til 80,30 dollar fatet. WTI-oljen steg 0,9 prosent til 76,20 dollar pr. fat.

I løpet av handelen steg Equinor 1,3 prosent, Aker BP steg 0,9 prosent og Vår Energi-aksjen gikk opp 0,8 prosent.

Fredag ble Vår Energi oppgradert fra hold til kjøp av SEB, med samme kursmål på 38 kroner. Ved stenging sto kursen i 35 kroner.

Kredittvurderingsbyrået Moody's har kommet med en ny oppdatering på Norsk Hydro. Der har de oppgradert den langsiktige kredittvurderingen til Baa2 fra Baa3, ifølge TDN Direkt. Utsiktene er endret til stabile fra positive. Aksjen falt 1,5 prosent fredag.

Otovo gjorde kule

Fredagens store vinner var solcelleselskapet Otovo, som annonserte at det har inngått et partnerskap med Volkswagens elbilladeselskap Elli. Avtalen gir Otovo eksklusiv tilgang til Ellis kunder, hvor for hver Elli-kunde som kjøper Otovos solenergisystem mottar Elli en provisjon.

Avtalen gjør ikke nødvendigvis noe med den underliggende etterspørselen i markedet, sier SEB-analytiker Håkon Fuglu til Finansavisen.