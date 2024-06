Mandag denne uken nådde hovedindeksen på Oslo Børs ny toppnotering, noe som ble etterfulgt av tilbakefall gjennom uken.

I en ukerapport skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen at samtidig som optimismen rundt kunstig intelligens råder i det amerikanske aksjemarkedet, ble stemningen på Oslo Børs påvirket av svingninger i oljeprisen og gevinstsikring blant investorene.

«Oslo Børs kan se tilbake på tre måneder med sterk utvikling. Særlig Energi og Shipping har bidratt til den sterke oppgangen, men med svingninger i oljeprisen og en viss profittaking lugger det nå litt mer i disse sektorene», skriver Bruce og Bernhardsen.

Oljeprisen har ligget mellom 80 og 90 dollar gjennom store deler av året, men falt denne uken ned til 77,5 dollar fatet. Dette skjedde etter at oljekartellet Opec+ fortalte markedet at det vil forlenge eksisterende produksjonskutt, men at det vil begynne å fase ut noen av produksjonskuttene mot slutten av året.

«Opec+ har spilt en vesentlig rolle i å holde oljeprisen på et høyt nivå. Kartellet har gjennomført flere produksjonskutt, og kuttene utgjør 5,7 prosent av den globale etterspørselen», skriver Nordea-strategene.



«Beskjeden om utfasing av produksjonskutt ga et betydelig fall i oljeprisen ved begynnelsen av uken. Fallet i oljeprisen var kanskje større enn det Opec+ selv ventet. Allerede torsdag kom det uttalelser fra Opec-ministre om at utfasingen av av produksjonskutt kan bremses eller reverseres hvis det trengs», skriver Bruce og Bernhardsen.