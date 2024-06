Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 17.082,93 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 38.774,45 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.337,93 poeng.

Oppdatert klokken 19.28: Dow Jones er ned 0,08 prosent, S&P 500 er opp 0,05 prosent, mens Nasdaq leder an med en oppgang på 0,19 prosent.

Både tiårsrenten og fryktindeksen stiger

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,9 prosent til 13,19.

«De sterke amerikanske jobbtallene bidro til renteoppgang fredag. Verdens viktigste rente – den amerikanske 10-åringen – steg med 0,15 prosentpoeng på de overraskende tallene. Mange hadde håpet på en svak jobbrapport, da dette kunne banet vei for et tidligere rentekutt fra Federal Reserve enn ventet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Onsdag denne uken er det et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

GameStop

Fredag overrasket GameStop markedet ved å presentere sine regnskapstall for årets første kvartal tidligere enn ventet. Fasit viste et kraftig fall i salgsinntektene, fra 1,24 milliarder dollar i fjor til 881,8 millioner dollar. Resultat etter skatt endte med et tap på 32,3 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 50,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Fredag kveld var det også knyttet stor spenning til hva GameStop-profilen Keith Gill, som går under navnet «Roaring Kitty», ville si da han skulle holde et innlegg på sin Youtube-kanal. Det hele endte med at GameStop-aksjen stupte nesten 40 prosent. Mandag faller aksjen rundt 15 prosent.

Nvidia

Det har nå blitt gjennomført en 10-1 splitt i børsraketten Nvidia. Mandag stiger aksjen over 1 prosent.