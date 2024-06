Franske bankaksjer stuper

Store deler av det franske folket er lut lei av Emmanuel Macron, og presidentens parti led et rungende nederlag under søndagens valg til Europaparlamentet. Den tidligere Rothschild-partneren besluttet umiddelbart å avholde nye valg i Frankrike den 30. juni og 7. juli.

Mange franskmenn jublet, men investorene var på ingen måte fornøyd. På et tidspunkt var Paris-børsen ned med godt over 2 prosent, men ved firetiden var fallet redusert til 1,9 prosent. Banksektoren gjorde det verst, med kursfall på 8 og 5 prosent for henholdsvis Societe Generale og BNP Paribas. En frykt er visst nok at Marine Le Pen og hennes partifeller etter en eventuell valgseier vil inneføre økt kontroll over det franske finanssystemet.

Også fredagens overraskende sterke sysselsettingstall fra USA bidro til å legge en demper på entusiasmen i markedet, ettersom de kan motivere landets sentralbank til å utsette sine rentekutt. Derivatmarkedet ser det nå som mest sannsynlig at Fed funds-renten senkes med maksimalt et kvart prosentpoeng i år.

Slike utsikter har særlig rammet SMB-aksjene i Russell 2000-indeksen, som svekket seg med 1,1 prosent fredag og fikk en ytterligere nedtur på 0,7 prosent mandag.

Også kunstig intelligens-relaterte aksjer som Nvidia og AMD gjorde det dårlig. Sistnevnte var ved firetiden ned med rundt 3 prosent, etter at Morgan Stanley nedgraderte halvlederprodusenten fra «overvekt» til «nøytral». Kursmålet ligger nå på 176 dollar, noe som er 13 dollar mer enn dagens nivå. Bankens analytiker hevder at forventningene til AMDs kunstig intelligens-brikker er i høyeste laget, samt at konkurransen i segmentet tiltar.

For øvrig er ikke USAs arbeidsmarked fullt så sterkt som fredagens NFP-rapporten umiddelbart ga inntrykk av. Antallet heltidsansatte har siden november i fjor falt fra 134,7 til 133,3 millioner, mens antallet deltidsansatte har økt fra 27,0 til 28,0 millioner. Dessuten var landets arbeidsledighet i mai høyere enn noen gang siden november 2021.