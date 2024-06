Oppgang på Wall Street

Mandag steg det amerikanske aksjemarkedet ledet an av Nvidia som steg nesten én prosent etter å ha gjort en aksjesplit. De andre teknologiaksjene var også sterke i påvente av sentralbankens (Fed) rentebeslutning onsdag.

Fredagens sterke jobbtall utløste en oppgang på 0,15 prosentpoeng i 10-åringen. Nå priser markedet kun inn et rentekutt i novemeber, ifølge CME FedWatch Tool.

10-årsrenten steg til 4,467 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,95 prosent mandag.

Sjefsstrateg i CFRA, Sam Stovall, sier til CNBC at inflasjonen fortsatt holder seg på høye nivåer, som skaper vedvarende bekymringer i markedet.

«For min del er den store bekymringen at Fed ikke har gått langt nok lenge nok» sa han til CNBC og la til at bekymringen sannsynligvis vil hindre at markedene vil stige mye på kort sikt.

S&P 500 steg mandag 0,26 prosent til 5.360,89 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,35 prosent til 17.192,53. Industritunge Dow Jones steg 0,14 prosent til 38.868,10.



Volatilitetsindeksen - VIX - steg nesten 3 prosent til 12,7.

GameStop

Fredag overrasket GameStop markedet ved å presentere sine regnskapstall for årets første kvartal tidligere enn ventet. Fasit viste et kraftig fall i salgsinntektene, fra 1,24 milliarder dollar i fjor til 881,8 millioner dollar. Resultat etter skatt endte med et tap på 32,3 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 50,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Fredag kveld var det også knyttet stor spenning til hva GameStop-profilen Keith Gill, som går under navnet «Roaring Kitty», ville si da han skulle holde et innlegg på sin Youtube-kanal. Det endte med at GameStop-aksjen stupte nesten 40 prosent. Mandag falt aksjen rundt 12 prosent.

Bevegelser

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en bra dag på børs tirsdag.

Facebook steg 1,96 prosent til 502,60 dollar.

Amazon steg 1,5 prosent til 187,06 dollar.

Apple falt 1,91 prosent til 193,12 dollar.

Netflix steg 0,47 prosent til 644,50 dollar.

Alphabet steg 0,43 prosent til 175,01 dollar.

Apple var den eneste av FAANG-aksjene som falt mandag. Selskapet avholder denne uken sin årlige utviklerkonferanse. Under Worldwide Developers Conference (WWDC) presenterer Apple nyheter innen teknologi og programvare.

Det var ventet stor spenning til hva de ville si om kunstig intelligens.

Apple sine produkter vil nå komme med såkalt «Apple Intelligence» har AI-funksjoner integrert i samarbeid med OpenAI, som har utviklet ChatGPT. Det vil nå bli mulig å bruke ChatGPT på iPhone gjennom Siri.

Før presentasjonen var aksjen svakt ned 0,7 prosent, men etter falt aksjen raskt rundt 1 prosentpoeng.

Olje og gass

August-kontrakten på WTI-oljen steg 3,12 prosent til 77,89 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 2,75 prosent til 81,81 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 0,83 prosent til 2,94 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 3,63 prosent til 34,42 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin faller 0,11 prosent til 69,659,00, mens Ethereum tikket ned 0,69 prosent til 3.676,71.