Ferdig som Hurtigruten-sjef

Daniel Skjeldam gir seg etter nesten 12 år som toppsjef i Hurtigruten, opplyses det i en melding.

Han vil forbli sjef for Hurtigruten Group og for Hurtigruten Expeditions (HX) frem til 15. juli.

Gebhard Rainer er nå utnevnt som ny adm. direktør for HX, og etter etableringen av to separate og uavhengige ledergrupper for HX og Hurtigruten, går Skjeldam over i rollen som styremedlem i Hurtigruten Group.

– Med HX og Hurtigruten i det riktige stadiet av prosessen for å bli fullstendig uavhengige selskaper, er jeg helt sikker på at begge selskapene nå har en god ledelse som tar dem videre med gjennomføring av strategien. I min nye rolle som styremedlem ser jeg stort potensial for både HX og Hurtigruten, og jeg gleder meg til å støtte den videre utviklingen, sier Skjeldam i en kommentar.

Sjefen for Hurtigrutens norske virksomhet, Hedda Felin, fortsetter i stillingen.

Erfaring fra USA

Rainer tar erfaring fra en rekke lederstillinger med seg inn i jobben som ny HX-sjef. Nå sist som adm. direktør i Sandals Resorts International.

Han har også mer enn 20 års erfaring fra Hyatt Hotels, som blant annet finansdirektør, og fra 2014 til 2016 var han driftsdirektør i Coach.

– Utnevnelsen av Rainer er en nøkkelkomponent i vår strategiske plan for fremtiden til HX. Med sitt bevisste lederskap og strategiske skarpsindighet, kunnskap om det amerikanske markedet og vellykket drift av et selskap med sterke bånd til reiselivsbransjen, er Rainer ideell posisjonert for rollen i HX' videre reise, sier Skjeldam.

Refinansiering

Hurtigruten har i flere år gått med store tap, blant annet som følge av covid-pandemien. Tilbake i februar fullførte rederiet sin refinansiering på nærmere 14 milliarder kroner.

Sluttresultatet bestod av 185 millioner euro i frisk kapital, 1.050 millioner euro i reforhandlede obligasjonslån og 50 millioner i obligasjoner. I tillegg ble et lån på 150 millioner euro fra hovedeieren TDR Capital refinansiert.

Det var også på samme tid at driften av selskapet ble delt i to; én for den norske virksomheten som heter Hurtigruten, og én del for internasjonale ekspedisjoner, HX.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.