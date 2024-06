Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Asia

Det er stort sett positiv stemning i Asia etter USAs rentemøte.

Onsdag la Fed, den amerikanske sentralbanken, frem rentebeslutningen om å holde styringsrenten uendret på 5,25-5,50 prosent. Det var helt som ventet. Federal Open Market Committee (FOMC) signaliserte derimot kun ett rentekutt på 25 basispunkter i 2024. Ved det seneste rentemøtet i mars signaliserte det tre kutt.

På det kinesiske fastlandet går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent. I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,6 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp hele 1,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,6 prosent.

Onsdag bekreftet EU-kommisjonen at det vil ilegge tollavgift på import av kinesiske elbiler, der avgiften vil være på opptil 38 prosent.

Hang Seng-børsen i Hongkong er opp 0,4 prosent.

Aksjene til kinesiske elbilprodusenter brydde seg stort sett ikke om nyheten, ifølge Reuters. Hongkong-noterte BYD stiger dog mer enn 5 prosent, etter en egen tollsats på 17,4 prosent.

«Resultatet av EU-tolløkningen er litt positivt for BYD sammenlignet med vår tidligere forventning om 30 prosent toll. BYDs toll er lavere enn andre kinesiske aktører, noe som lover godt for dens markedsandelsøkning i EU,» skrev Citi i et notat.

Oljeprisen

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy i går viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 3,7 millioner fat til 459,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,6 millioner fat.

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er ned 0,3 prosent til 82,36 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen faller 0,3 prosent til 78,28 dollar fatet.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 83,16 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Wall Street

S&P 500 endte dagen opp 0,9 prosent til 5.420,95 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,5 prosent til 17.608,44. Industritunge Dow Jones falt 0,1 prosent til 38.712,21.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 5,7 prosent til 12,12 mens tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,33 prosent.

De store teknologiselskaper hadde generelt vind i seilene gjennom dagen. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en grønn dag på børs onsdag.

Facebook steg 0,3 prosent til 508,84 dollar.

Amazon falt 0,2 prosent til 186,89 dollar.

Apple steg 2,9 prosent til 213,07 dollar.

Netflix steg 0,2 prosent til 650,06 dollar.

Alphabet steg 0,8 prosent til 179,56 dollar.

I løpet av dagen var Apple på et tidspunkt større enn Microsoft i markedsverdi. Dette kommer etter tirsdagens nyhet om at Apple vil integrere kunstig intelligens i sine fremtidige produkter.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.414,25 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,22 dollar, opp 1,6 prosent. Equinor gikk opp 0,1 prosent til 298,55 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,0 prosent til 263,00 kroner.