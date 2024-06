Fed holder renten i ro - signaliserer ett rentekutt

«Dot plot»-prognosen fra juni viser at fire medlemmer tror på null kutt i 2024, opp fra to medlemmer i mars. Syv medlemmer tror på ett rentekutt, opp fra tidligere to medlemmer i mars. Videre tror åtte medlemmer på to kutt, opp fra fem. Ingen tror på tre eller fire kutt.

Ingen av medlemmene tok for øvrig dissens mot rentebeslutningen som kom i dag.

Opprettholder vekstutsikter

Fed opprettholdt estimatene for økonomisk vekst på onsdag. Det forventer fremdeles at bruttonasjonalproduktet vil øke med 2,1 prosent i år, uendret fra prognosen i mars.

Prisveksten kom også inn litt lavere enn forventet i dag. Tallene viste at inflasjonen i USA var uendret på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i mai. Makroøkonomene på forhånd hadde ventet 3,4 prosent inflasjon, ifølge Trading Economics.

– Tidligere onsdag fikk vi endelig mer positive inflasjonstall enn ventet fra USA. Like etter falt forventningene til renteutviklingen og kronen styrket seg fort mot dollar. Det er kjempeinteressant å se hvor følsomme markedene er nå, der ting endrer seg raskt ved hvert nye tall. Dette skjer fordi sentralbankene er usikre på veien videre, sier Knudsen.

Fed anslår videre en arbeidsledighet på 4 prosent ved utgangen av året, uendret fra den seneste prognosen.

Sentralbanken oppjusterer derimot arbeidsledigheten i 2025 til 4,2 prosent fra det tidligere anslaget på 4,1 prosent i mars. I 2026 forventer det en ledighet på 4,1 prosent.

Bureau of Labor Statistics rapporterte forrige uke at arbeidsledigheten nådde 4 prosent i mai - det høyeste nivået registrert siden januar 2022.

Kan gjøre det vanskeligere for Norges Bank

Norges bank skal avholde rentemøte neste uke. Den nåværende styringsrenten er på 4,5 prosent.

Knudsen mener at USAs rentebeslutning kan gjøre det vanskeligere for Norges Bank.

SAMME DILEMMA: Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen Sparebank 1 SR-Bank mener Norges Bank står overfor samme dilemma som Fed. FOTO: Iván Kverme

– Dette gjør rentebeslutningen vanskeligere for Norges Bank, som står overfor mange av de samme dilemmaene som i USA. Renta har kommet opp, inflasjonen er fortsatt høy, sier han og fortsetter:

– Norges Bank følger nok nøye med og må ta høyde for all den løpende informasjonen som kommer inn nå, i forkant av neste ukes rentemøte.