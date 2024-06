Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Både Nvidia, Microsoft og Apple steg til nye rekorder torsdag. Nvidia endte opp 3,52 prosent torsdag til en kurs på 129,61 dollar per aksje, mens Microsoft endte opp med 0,12 prosent til 441,58 dollar. Apple steg med 0,55 prosent til 214,24 dollar per aksje.

Oslo Børs

Etter tidlig nedgang surnet stemningen på Oslo Børs utover torsdagen, og hovedindeksen endte på 1.400,14 etter en nedgang på 1,00 prosent.

MPC Container Ships er opp nesten 60 prosent hittil i 2024, men den siste uken har trenden vært fallende. Analytikerne Axel Styrman i Kepler Cheuvreux og Jørgen Lian i DNB Markets tror dette vil fortsette.

– Det som er virkelig urovekkende, er at selv om krisen i Rødehavet blir langvarig, så klarer vi ikke å se at dette ender godt. Det bygges for mange skip, og etterspørselsveksten er moderat, sa sistnevnte til Kapital tidligere denne uken.

Torsdag falt aksjen 5,7 prosent.

Nel-datter Cavendish Hydrogen fortsatte nedturen, og endte øverst på taperlisten med en nedgang på 21,7 prosent til 18,80 kroner.

Siden onsdagens børsdebut er aksjen ned rundt 34 prosent.

Finanskalender

Årsrapport

Aqua Bio Technology

Makro

Norge: Konjunkturtendensene (08.00)

India: Handelsbalanse, mai

Japan: BoJ rentebeslutning (06.00)

Finland: BNP april (07.00)

Finland: Inflasjon, mai (07.00)

Sverige: Inflasjon, mai (08.00)

Frankrike: Inflasjon, mai, endelig (08.45)

Italia: Handelsbalanse, april (10.00)

Eurosonen: Handelsbalanse, april (11.00)

USA: Eksport- og importpriser, mai (14.30)

USA: Michigan forbrukertillit, juni, foreløpig (16.00)

Russland: Inflasjon, mai (18.00)

Eurosonen: ESB-sjef Christine Lagarde, tale (19.30)

Annet

Eqva: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

Eksklusive utbytte

Himalaya Shipping, NorAm Drilling

Ordinær generalforsamling

CrayoNano, Induct, Norcod, Norse Atlantic, Recreate, River Tech

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene