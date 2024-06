Hver sommer arrangeres store og små musikkfestivaler i Storbritannia. En viktig inntektskilde for arrangørene, foruten salg av festivalpass og mat og drikke, er økonomiske bidrag fra sponsorer.

Den britiske storbanken Barcleys har stilt opp som sponsor for musikkfestivaler i 20 år, men nå trekker banken seg ut fra flere store festivaler.

Årsaken er at en rekke artister og band nekter å opptre på festivaler hvor Barclays er sponsor. Og når færre artister går på scenen, blir det vanskeligere for arrangørene å selge festivalbilletter.

Rammer tre festivaler

Barclays har blitt målskive for en kampanje som støttes av 700 musikere, fordi banken har en rekke kunder som utvikler, produserer og selger våpen, teknologi eller komponenter som Israel bruker i sin krigføring mot Palestina.

Så lenge banken opprettholder disse kundeforholdene, vil artistene boikotte festivaler som banken sponser.



Presset mot festivalarrangørene og banken har på kort tid blitt så voldsomt, at Barclays har valgt å trekke seg som sponsor av tre store musikkfestivaler i sommer som alle er eid av konsertarrangøren Live Nation.

Festivalene som rammes av sponsorkuttet er rockefestivalen Download, som arrangeres i Leicestershire mellom 14. og 16. juni. Det er den ledende rockefestivalen i Storbritannia. Festivalområdet har en kapasitet på 75.000 besøkende og alle billettene til årets arrangement er utsolgt.

Norsk artist på plakaten

Også den store årlige musikkfesten på Isle of Wight rammes. Festivalen har holdt det gående siden 1968 og har opp gjennom årene hatt noen av verdens største artister på scenene sine.

Flere hundre tusen besøker festivalen, som i år arrangeres mellom 20. og 23. juni. Barclaycard skulle være hovedsponsor, men er nå fjernet fra festivalens nettsider.

Band som The Prodigy, australske Crowded House, Pet Shop Boys, Green Day og den norske artisten Dagny står på årets konsertplakat.

Den siste konserten som rammes av boikottaksjonen er festivalen Latitude i Suffolk i juli, hvor Duran Duran er det store trekkplasteret.

Pauser sponsoravtale

Barclays inngikk en sponsoravtale med en varighet på fem år med Live Nation i fjor, som står bak de tre festivalene som banken nå har trukket seg ut av.

Om avtalen blir terminert eller om banken og festivalarrangøren kommer til enighet om å videreføre samarbeidet når situasjonen roer seg, er foreløpig ikke avklart, skriver The Times.

En talsperson for banken sier til avisen at Barclays ikke har eierskap i selskaper som handler med det israelske forsvaret, men at man er långiver til slike selskaper. Det er man også til børsnoterte selskaper som selger militært utstyr til Nato-land.

Banken understreker at den ikke kan avslutte kundeforhold uten legitime grunner.