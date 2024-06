Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 17.701,38 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 38.453,36 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.425,35 poeng.

Oppdatert klokken 19.21: Dow Jones stiger 0,31 prosent, Nasdaq stiger 0,85 prosent og S&P stiger 0,69 prosent.

Strateg Julian Emanuel i Evercore ISI har nylig hevet sitt estimat for S&P 500 fra 4.750 til 6.000 poeng. Ifølge CNBC gjør det Emanuel til den mest optimistiske strategen på Wall Street.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg først 3,5 prosent til 13,10, men har senere falt tilbake og er nå ned 0,5 prosent til 12,6.

Best Buy

Best Buy-aksjen stiger 2,6 prosent etter at UBS har oppgradert aksjen fra nøytral til kjøp. Ifølge CNBC forventer investeringsbanken at nye produkter og en ny bølge med oppgraderinger vil kunne styrke aksjen fremover.

Makro

«Denne uken skal vi se opp for rentebeskjeden fra Bank of England, foreløpige PMI-indekser fra eurosonen, mens det for USA sin del vil være mest oppmerksomhet rundt detaljomsetningen», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Kina/Trump

Kina stålsetter seg for en opptrapping av handelskrigen med USA dersom Donald Trump går seirende ut av presidentvalget til høsten . Dette kommer ifølge Forexlive frem i et intervju UBS-økonomen Ning Zhang har gjort med The Australian.

– Trumps foreslåtte tollsatser på kinesiske varer er betydelig høyere enn da han var president, og vil potensielt skade kinesisk økonomi mye mer, sier Zhang.