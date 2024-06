Svensk skatte-slakt av norske politikere

«Norrmännen har fått nästan allt. Det enda som saknas är vettiga politiker.»

Slik starter analysen i Sveriges største næringslivsavis. Analytikeren Henrik Mitelman angriper formuesskatten, og kaller den en stor feil som koster Norge dyrt. Analysen er på nett illustrert av en slagen Emil Iversen.

«Stadig flere forlater landet, hvilket også senker den norske kronen.» Analysen sammenligner med svenske kroner, euro og dollar.

Rike spiller bort formuer

Den sammenligner Norge med en fetter som har vunnet i lotto. Og et land med mer fantastisk natur og naturressurser finnes nok ikke, skrives det. Men ressursene skal forvaltes godt.

«De fleste land (og familier) med store formuer tenderer over tid å spille bort det meste. Norge er et lysende unntak med Oljefondsformuen på 17.709.008.508.719 kroner.» Alt for å sikre Norge når oljen tar slutt. Norge kommer ikke til å sulte, heter det. Bare i år tilføres staten 330 milliarder i avkastning.

Mette nordmenn

Men så peker analysen på at velstanden gjør at man blir mett, slik store formuer ofte gjør. Konsekvensen mener svenskene er at Norge har få innovative børsselskaper med høye marginer. Det som finnes, er olje-, eiendoms-, shipping-, fiske- og konsumselskaper.

Det er få teknologiske selskaper slik Sverige og Danmark har. Tomra fremheves som et lite unntak.

«Mest skremmende er at politikken er blitt oljeskadet,» skrives det. Det pekes på at Norge har det nest høyeste skattetrykket i verden, kun slått av Frankrike. Og ingen land i verden har en større offentlig sektor, sponset av oljepenger og høyt beskattede nordmenn.

Flyktningekspressen

Særlig pekes det på at regjeringen har gjort en stor feil gjennom formuesskatten. Det pekes på at nesten alle land, inkludert Sverige, har fjernet formuesskatten og erstattet den med en lav engangsskatt, mens Norge skattlegger alle nordmenn med formue på over 1,7 millioner.

«1 prosent av verdien på verkstedet, restauranten eller hva det må være skal betales inn til staten,» heter det. «Da blir det lett en exit, og det er akkurat det som skjer i dag.» Svenskene viser til Sveits-flukten for at man fortsatt skal kunne drive virksomheten.

«Man må tilbake til 1970-tallet i Sverige for å finne en større arroganse mot næringsliv og privat sektor,» heter det, og «flyktningekspressen flyr mellom Oslo og Zürich».

Det mener de senker den norske kronen.

Sørgelig selvskading

Norge har forvaltet rikdommen ansvarsfullt i 55 år, skrives det, men bruker den nå rikelig på en stadig voksende offentlig sektor. DI mener Norge trenger politikere som ikke aktivt motarbeider næringsliv og gründerskap, men at det i stedet blir mer og mer offentlig sektor og stadig færre produktive nordmenn som bor i landet.

DI avslutter analysen med å sammenligne Norge med en bilkræsj i slow motion på dårlig vedlikeholdt norsk kjerrevei.

Konklusjonen er slik: «Norge har alt utenom ansvarsfulle politikere. Selvskadingen er sørgelig å se på.»