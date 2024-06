Etter flere store nedsalg er oppkjøpsfondet HitecVision nå helt ute av olje- og gasselskapet Vår Energi.

I en børsmelding onsdag morgen ble det varslet at HitecVision har solgt rett over 108 millioner aksjer, eller rundt 4,3 prosent av utestående aksjer, til kurs 34,43 kroner.

Det tilsvarer et aksjesalg på 3,7 milliarder kroner.

Hvem som har kjøpt aksjer er ukjent, men sist gang HitecVision solgte aksjer, var John Fredriksen blant dem som plukket opp aksjer.

Det er kun tre måneder siden, og den gang solgte HitecVision aksjer for 6,8 milliarder kroner, mens kursen lå på 31 kroner. Det ble i den forbindelse inngått en lockup-avtale på 90 dager, som altså løp ut i forrige uke.

Ikke uventet

Vår Energi ble etablert i 2018, gjennom en sammenslåing av HitecVisions Point Resources og den norske delen av det italienske energiselskapet Eni. Eni er i dag største aksjonær i selskapet.

Det har ligget i kortene at HitecVision skulle kvitte seg med aksjene i Vår Energi. Selskapet ble børsnotert i februar 2022, og aksjekursen løftet seg da energikrisen i Europa brøt ut etter Russlands invasjon av Ukraina samme år. I fjor falt imidlertid markedsverdien betydelig, før den nå har kommet opp igjen.

– Selskapet, eller verdien på selskapet, endres ikke av at en aksjonær selger til en annen, men det er fair å si at det er fint for aksjen at en stor selger nå er ute av selgersiden og endelig har fått solgt seg ned. Dette er noe som har hengt over denne aksjen i lang tid, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets til Finansavisen.

Han har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner for Vår Energi.

– Vi liker veksten, den gode kontantstrømmen, og tror at produksjonsnivået er stabilt nok til å kunne gjøre dagens utbytte bærekraftig, sier han.

LÅ I KORTENE: Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets mener det var ventet med et nedsalg i Vår Energi. Foto: Iván Kverme

Vår Energi prises på rundt 12 prosent direkteavkastning, og en P/E-multippel på 7x.

– Det er ikke forenlig med en bærekraftig kontantstrøm. I så måte tror vi aksjen vil fortsette å reprises fremover. Vi synes også det er viktig å få med seg den operasjonelle endringen i selskapet etter 2025, ettersom selskapet går fra å være dønn avhengig av tre store vekstprosjekter, med tilhørende risiko for budsjettoverskridelser, til å heller gjøre bread-and-butter business med de 20 tie-back-prosjektene de har identifisert. Dette bør, alt annet like, tilsi høyere multippel, sier Lyngvær.