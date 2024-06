Sykmeldt, men ikke promilledømt

Finansavisen omtalte 8. juni at Investornytt-sjef Espen Teigland fortsatt var ansatt i politiet, men at han hadde vært sykmeldt fra politiet mens han var gründer i Investornytt. Som bakgrunn for saken nevnte vi at Teigland var blitt suspendert etter å ha avlagt promilleprøve på 1,39 etter å ha blitt stoppet langs veien. Det riktige er at Teiglands bil ble funnet totalskadet og forlatt, og at politiet pågrep Teigland en time senere hjemme hos hans foreldre. Som det fremgår av artikkelen ble saken henlagt. Teigland nektet for å ha kjørt bilen, og politiets tiltale i saken ble trukket rett før hovedforhandlingen grunnet manglende bevis for at Teigland hadde kjørt bilen. Finansavisen beklager unøyaktigheten.