Slik ødelegger man aksjonærverdier

Pengepolitikk var i fokus torsdag, da sentralbankene i Storbritannia, Kina, Indonesia og Norge holdt styringsrenten uendret, mens den sveitsiske kuttet med 0,25 prosentpoeng. Grepene var som ventet, men ved 16-tiden var både de lange rentene og de fleste børsindeksene likevel opp i Europa og USA.

Hamburg-baserte Evotec, som utvikler legemidler, gjorde det særlig bra. Aksjekursen steg med 14 prosent, i kjølvannet av en Bloomberg-melding om at flere private equity-selskaper snuser på konsernet. Evotec har selv gjennomført en rekke oppkjøp de seneste årene, tilsynelatende uten å ha skapt mye verdi for aksjonærene. Tvert imot. Nesten halvparten av markedsverdien har forduftet siden børsnoteringen i november 1999, og før torsdagens rekyl utgjorde kursfallet hittil i år hele 65 prosent.

Også britiske Tate & Lyles kursutvikling viser hvordan såkalte «strategiske transaksjoner» ofte koster mer enn de smaker. Mat- og drikkevareprodusenten fikk et kursfall på 9 prosent, etter å ha avtalt å kjøpe amerikanske CP Kelco for 1,8 milliarder dollar. Tate & Lyles markedsverdi er i dag 29 prosent lavere enn for fem år siden, så det kan stilles spørsmål rundt ledelsens evne til å forvalte aksjonærenes midler.

Det samme kan kanskje sies om Trump Media & Technology Group, der den tidligere amerikanske presidenten er hovedaksjonær. Det Florida-baserte konsernet gikk på børs 26. mars i år, ved å slå seg sammen med et allerede børsnotert holdingselskap. Siden har aksjekursen stupt fra 58 til rundt 28,50 dollar pr. aksje, inkludert torsdagens fall på 9 prosent. Det var i en periode mye optimisme rundt Trumps sosiale nettverk, Truth Social, som ble lansert i februar 2022. I første kvartal alene tapte TMTG imidlertid 328 millioner dollar.

Forøvrig søkte 238.000 amerikanere for første gang om arbeidsledighetstrygd i forrige uke. Konsensusestimatet lå på 235.000, og det samlede antallet mottagere er nå nær det høyeste nivået siden november 2021.