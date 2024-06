De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker ned fredag, etter en blandet dag på Wall Street hvor Dow Jones steg og Nasdaq og S&P 500 falt.

I Tokyo faller Nikkei-indeksen 0,1 prosent til 38.610,88, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,2 prosent etter makrotall som viste en lavere inflasjon enn ventet i mai.

Inflasjonstall

Kjerneinflasjonen kom inn på 2,5 prosent på årsbasis, opp fra 2,2 prosent måneden før men altså under ventede 2,6 prosent. Den såkalte «core-core»-inflasjonen, som er eksklusive både mat og energi, landet på 2,1 prosent – og falt dermed fra 2,4 prosent i april.

Sistnevnte størrelse er viktig for Bank of Japan i formuleringen av landets pengepolitikk

Totalinflasjonen var 2,8 prosent på årsbasis i mai, og gjorde dermed et byks fra 2,5 prosent i april.

PMI under 50

Ellers på makrofronten kom innkjøpssjefsindeksen (PMI) for japansk industrisektor inn på 50,1 i juni, ifølge foreløpige tall sammenstilt av S&P Global/Jibun Bank. Dette er ned fra 50,4 måneden før.

PMI for tjenestesektoren falt fra 53,8 til 49,8, mens den sammenstilte indeksen falt fra 52,6 til 50,0. En indeks over 50 poeng indikerer økende aktivitetsnivå i økonomien, og under 50 altså det motsatte.

Yen-svekkelse

Yenen svekker seg for syvende dag på rad, og fredag morgen står USDJPY i 158,87.

Japans visefinansminister med ansvar for valuta, Masato Kanda, opplyser ifølge Reuters at regjeringen er klar for å «ta grep mot det volatile valutamarkedet som har rammet økonomien.» USAs finansdepartement har plassert Japan på sin valutaovervåkningsliste, men ikke klassifisert landet som en valutamanipulator.

Ministermøte

Ellers i regionen faller large cap-indeksen CSI 300 0,3 prosent i Shanghai, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,7 prosent. Sydney-børsen er opp 0,2 prosent, mens den sør-koreanske Kospi-indeksen er ned med 0,9 prosent

Sør-Korea varslet ellers fredag at deres og Japans finansministre vil møtes 25. juni for å diskutere bilateralt og multilateralt samarbeid, i tillegg til verdensøkonomien. Møtet vil bli avholdt to måneder etter at partene ble enige om å få kontroll på «overdrevne valutasvingninger» under et møte i Washington.