Blandet på Wall Street – Nvidia med nedtur

De lendene indeksene på Wall Street åpnet fredag med nedgang, men sentimentet varte ikke til stengetid.

Industritunge Dow Jones steg 0,04 prosent til 39.149,31 og hadde sin beste dag siden mai. Brede S&P 500 endte ned 0,16 prosent til 5.464,63 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,18 prosent til 17.689,36 poeng, trukket ned hovedsakelig av fallet i Nvidia-aksjen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte fredag på 4,254 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,05 prosent til 13,12.

Nvidia

I løpet av torsdagens handel falt børsraketten Nvidia 3,5 prosent, og i fredagens handel falt aksjen ytterligere 3,22 prosent.

«Nvidias ferd mot et av verdens mest verdifulle selskap har gått i et historisk raskt tempo. Denne uka var selskapet kortvarig verdens aller mest verdifulle selskap, før Microsoft gjenvant tronen. Nvidias enorme inntjeningsvekst stod lenge for oppgangen, men nå er det primært prisingen som stiger», skriver Nordea i en rapport.

Trump

Torsdag stupte Trump Media & Technology Group, selskapet bak den konservative sosiale medier-appen Truth Social, 14,6 prosent. Fredag hentet aksjen seg opp igjen med 3,4 prosent.

Trump Media-aksjen har stort sett falt siden 30. mai, da en jury i New York fant den tidligere presidenten skyldig i 34 tiltalepunkter.

Bevegelser

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs fredag.

Facebook falt 1,4 prosent til 494,67 dollar.

Amazon steg 1,6 prosent til 189,08 dollar.

Apple falt 1,04 prosent til 207,49 dollar.

Netflix steg 1,04 prosent til 686,12 dollar.

Alphabet steg 1,43 prosent til 180,26 dollar.

Microsoft endte uken som nummer én målt i børsverdi, etterfulgt av Apple og NVIDIA, med Alphabet på fjerde plass og Amazon på femte.

Olje og krypto

WTI-oljen falt 0,81 prosent til 80,63 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte ned 0,14 prosent til 85,09 dollar fatet.

Bitcoin falt 0,78 prosent til 64.336 pr. coin. Ethereum steg 0,79 prosent til 3.538,87 pr. Ethereum.