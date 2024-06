Skilsmisse-milliarder i arbeid

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia, CMC Markets

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

For noen uker siden omtalte vi i denne spalten hvordan kvinner over tid slår menn i aksjemarkedet, blant annet fordi de tar mindre risiko.

Kvinner er fortsatt i et klart mindretall blant investorene i de globale finansmarkedene, men andelen kvinnelige ultrarike (formue over 30 millioner dollar) globalt er økende.

Ved slutten av 2023 var det 43.457 slike ultrarike kvinner i verden, hvorav 337 dollarmilliardærer, ifølge en oversikt fra formuesforvalteren Julius Bär.

Tallene utgjør riktig nok bare henholdsvis 11 og 13 prosent av det totale antallet globalt, men har økt med 4,5 og 4 prosentpoeng bare siden 2010.

Det er ikke til å stikke under stol at det fortsatt er relativt få kvinnelige milliardærer som har skapt sine egne formuer. Og når mange er dårlig forberedt på å motta sine formuer nærmest over natten fra arv og skilsmisseoppgjør, skaper det nye muligheter og utfordringer for finansielle rådgivere og forvaltere.

Tre barrierer

Julius Bär definerer den typiske ultrarike kvinnen til å være i 60-årene, enten enke, arving eller hjemmeværende kone, og som regel fra USA, Kina eller Vest-Europa. Ofte er det snakk om penger fra «gammeldagse» sektorer som matvarer, detaljhandel eller industriproduksjon. Og det finnes store geografiske forskjeller: i Tyskland er 27,2 prosent av milliardærene kvinner, mens i Russland er andelen 1,7 prosent.

Julius Bär trekker frem tre barrierer som forklaring på hvorfor så mange færre kvinner enn menn har store formuer. Det ene er at kvinnelige gründere har vanskeligere for å få tilgang til kapital i tidlige faser, og at når kvinner først starter egne bedrifter, er det oftere av hensyn til å skape en mer fleksibel arbeidshverdag for seg selv enn å skulle vokse bedriften størst mulig.

Når det gjelder arv, nevnes det at mye av verdioverføringene skjer fra avdød ektemann til enke, som da får hånden på pengene så sent i livet at hun har begrenset med tid til å gjøre noe fornuftig med dem.

Og ikke minst tradisjonelle kjønnsroller: mannlige milliardærer som jobber døgnet rundt, har ofte en hjemmeværende partner, mens det fortsatt er vanskeligere for kvinner å få dette til å gå opp med barn i huset.

Andre behov

McKinsey-rapporten «Women as the next wave of growth in US wealth management» fra 2020 tok et dypdykk i hvordan fremveksten av kvinnelige superrike vil påvirke formuesforvaltere i tiden fremover.

Konklusjonen var klar: enorme summer vil komme i spill, fordi 70 prosent av kvinnelige arvinger så for seg å bytte finansiell rådgiver i løpet av det første året etter å ha overtatt ansvaret for formuen. Også nyskilte kvinner er et lukrativt segment, ofte førstegangskunder innen formuesrådgivning.