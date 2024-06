Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

De toneangivende indeksene i Asia faller mandag i påvente av en viktig makrouke med inflasjonstall fra både Australia og Japan.

I Japan stiger Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,8 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,8 prosent.

Fredag kommer det også inflasjonstall (PCE) fra USA. Det er dette den amerikanske sentralbanken legger mest vekt på i sine rentevurderinger.

Hang Seng-børsen i Hongkong er ned bratte 1,1 prosent. På det kinesiske fastlandet går Shanghai Composite tilbake 0,7 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,9 prosent. I India faller Sensex 0,2 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,1 prosent.

Olje

Bekymringer om høyere renter over lengre tid dukket opp igjen og styrket dollaren, noe som motvirker støtten oljemarkedet har fra geopolitiske spenninger og OPEC+-kutt, ifølge Reuters.

– Den amerikanske dollaren har åpnet sterkt i morges etter bedre amerikanske PMI-data fredag kveld og politiske bekymringer i forkant av det franske valget, sa Tony Sycamore, en Sydney-basert markedsanalytiker ved IG, til nyhetsbyrået.

Amerikansk PMI steg til 51,7 i juni, det høyeste nivået på tre måneder.

August-kontrakten for nordsjøoljen brent handles relativt flatt til 85,29 dollar pr. fat mandag morgen, mens den amerikanske WTI-oljen omsettes for 80,75 dollar fatet.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 85,91 dollar pr. fat ved børsslutt fredag.

Wall Street

Industritunge Dow Jones steg 0,04 prosent til 39.149,31 og hadde sin beste dag siden mai. Brede S&P 500 endte ned 0,16 prosent til 5.464,63 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,18 prosent til 17.689,36 poeng, trukket ned hovedsakelig av fallet i Nvidia-aksjen.

I løpet av torsdagens handel falt børsraketten Nvidia 3,5 prosent, og i fredagens handel falt aksjen ytterligere 3,22 prosent.

«Nvidias ferd mot et av verdens mest verdifulle selskap har gått i et historisk raskt tempo. Denne uka var selskapet kortvarig verdens aller mest verdifulle selskap, før Microsoft gjenvant tronen. Nvidias enorme inntjeningsvekst stod lenge for oppgangen, men nå er det primært prisingen som stiger», skrev Nordea i en rapport.

Oslo Børs

Oslo Børs falt 0,2 prosent fredag. Oslo Børs' shippingindeks steg 1,3 prosent til 425,95 poeng fredag. Flex LNG ledet an med en oppgang på 4,7 prosent, mens Okeanis Eco Tankers og Frontline steg henholdsvis 2,9 og 2,0 prosent.

Equinor endte flatt, mens Aker BP endte ned 1,5 prosent. Vår Energi falt 1,9 prosent.

På den andre siden stupte droneselskapet Nordic Unmanned over 40 prosent til 13 øre pr. aksje etter det rapporterte tall for årets første kvartal. Fasiten var en topplinjevekst på 40 prosent med et driftsresultat på minus 3,7 millioner euro.