Flyselskap stuper

Saken oppdateres.

Oslo Børs åpnet ned mandag, men har siden snudd opp. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.409,23, en oppgang på 0,2 prosent.

Oljeprisen

Bekymringer om høyere renter over lengre tid dukket opp igjen og styrket dollaren, noe som motvirker støtten oljemarkedet har fra geopolitiske spenninger og OPEC+-kutt, ifølge Reuters.

August-kontrakten for nordsjøoljen brent er opp 0,4 prosent til 85,56 dollar pr. fat mandag, mens den amerikanske WTI-oljen omsettes for 81,02 dollar fatet, en oppgang på 0,4 prosent.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 85,91 dollar pr. fat ved børsslutt fredag.

Equinor stiger 0,1 prosent til 293,35 kroner, mens Aker BP er opp 0,1 prosent til 263,80 kroner. Vår Energi går tilbake 0,7 prosent til 35,69 kroner.

Bevegelser

Før åpning har det gått en blokk på 504.000 aksjer i Schibsted til en kurs på 288,71 kroner, tilsvarende 145,5 millioner kroner. Aksjen stod i 306,20 kroner ved børsslutt fredag. I åpningsminuttene stiger aksjen rundt 1 prosent til 309,20 kroner.

Flyselskapet Norse Atlantic faller over 20 prosent. Lørdag meldte selskapet at viderekomne samtaler med en potensiell strategisk partner har avsluttet uten at noen formell avtale ble inngått.

Fearnley Securities oppjusterer sitt kursmål på Reach Subsea til 9,5 kroner fra 7 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt. Aksjen stiger 12,6 prosent til 8,92 kroner.

Offshorerederiet DOF har sikret to nye langsiktige kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras, ifølge en børsmelding mandag morgen. Kontraktene kan være verdt opptil 5 milliarder norske kroner. Aksjen stiger 3,4 prosent til 90,20 kroner.

Havvindselskapet Cadeler har signert en kontrakt i milliardklassen for installasjon av nye vindturbiner utenfor Skottland. Aksjen er opp 2,7 prosent til 65,60 kroner.